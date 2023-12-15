İdrar renginiz safra kesesindeki taşın sinyal veriyor

15 Aralık 2023 14:42 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:44

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İdrardaki renk değişikliğine dikkat! Bu durum safra kesesinizde bir problem olduğunun habercisi olabilir. Uzmanı diğer belirtileri de sıraladı ve erken tanının önemine dikkat çekti.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Erol Çakmak, safra taşlarının birçoğunun belirti vermediğini söyleyerek, “Safra kesesi ve kanalı, karnın sağ üst bölgesinde karaciğerin altında bulunan armut şeklinde ve safra kanalı ile yardımıyla safrayı bağırsaklara akışını gerçekleşir. Safra kesesi taşları, sindirime yardımcı olana safranın içeriğinde çok yüksek düzeyde bulunan kolesterol kristalleşerek zamanla safra taşı oluşumuna neden olur.”

BELİRTİLERİNİ DİKKATE ALIN

Safra kesesi taşı nedenlerini sıralayan Çakmak “Safrada aşırı kolesterol, aşırı bilirubin varlığı ve safra kesesinin tam boşalamamasıdır. Safra taşların bir çoğu belirti vermez ve yapılan ultrasonografik incelemelerde tesadüfen ortaya çıkar. Safra kesesi içindeki taşlar safra kesesi çıkışını tıkayıp boşalmasını engellediğinde veya safra kanalına düştüğü durumunda belirtiler veriri. Belirtiler; karın ağrısı, vücutta sarılık, idrar renginin kırmızı veya kahveringi olması, ateş, üşüme, titreme, bulantı ve kusma gibi belirtiler verir. Safra kanalına düşen taş pankreasın iltihabi, hastlığı olan akut pankreatite neden olarak ciddi hayati tehlikeye neden olabilir” şeklinde konuştu.

ZORLU TAŞLAR LAZERLE KIRILIP ÇIKARILABİLİYOR

Çakmak, kolanjioskop cihazı ile karaciğerin safra kanalındaki zorlu taşları lazerle kırılıp çıkarıldığına değindi ve tedavisi hakkında şunları söyledi:

-Hastalığın tanısı; muayene bulguları ile beraber kan, idrar, ultrasonografi (USG) ve gerekirse bilgisayarlı tomografi, MRI ile tanısı konulur. Hastalığın ve komplikasyonların tedavilerinde çeşitli yöntemler vardır. En sık kullanılan yöntem laparoskopik ameliyatlardır.

-Safra kesesi ameliyatların yüzde 5’ten daha azı açık ameliyat ile gerçekleşir. Safra kanalına taş düştüğünde ERCP yöntemi ile ağızdan endoskopik yöntemle giriş yapılarak taş çıkarılmaya çalışılır.