Siber güvenlik ve savunma sanayinde sıklıkla tercih edilen yapay zekâ algoritmaları şimdi de yeni ilaçların keşfinde süreyi kısaltıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Berlin’de düzenlenen Bayer Global Pharma Media Day 2026 kapsamında görüştüğümüz Bayer İlaç Ar-Ge’sinde Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Bölüm Başkanı Sai Jasti, geleneksel yöntemlerle yıllar süren ilaç keşfinin yapay zekâ destekli modeller sayesinde hızlanırken, artık daha hedefe yönelik ve etkili tedaviler geliştirilebildiğini belirterek, “Geleneksel ilaç keşfi 10-15 yıl sürer ve yaklaşık 2,6 milyar dolara mal olur, ancak buna rağmen adayların yüzde 90’ından fazlası klinik denemelerde başarısız olur. Yapay zekâ, milyonlarca kimyasal bileşiği kısa sürede analiz ederek hangi moleküllerin hastalıklara karşı etkili olabileceğini öngörebiliyor. Bu sayede araştırmacılar, deneme-yanılma yerine doğrudan hedefe yönelik çalışmalar yapabiliyor. Maliyetler de düşüyor” değerlendirmesini yaptı.

Bu konudaki öncü firmalardan olan Bayer’in kardiyovasküler, böbrek ve onkoloji endikasyonlarında yapay zekâ destekli yaklaşımla 16 aktif erken aşama programını hayata geçirdiğini aktaran Jasti, “Amacımız, 2030 yılına kadar Ar-Ge verimliliğini %40 artırmak için yapay zekâdan yararlanmaktır” dedi.

İlaç keşfinde deneme yanılma dönemi bitiyor! Yapay zekâ ile hastaya özel nokta atışı tedavi geliyor

Bayer ayrıca yakın zamanda, geliştirme sürelerini kısaltmak ve daha yüksek kaliteli molekülleri daha hızlı ve hassas bir şekilde klinik geliştirmeye ilerletmek için tasarlanmış bir platforma sahip olan Cradle şirketiyle bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

