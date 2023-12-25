25 Aralık 2023 16:50 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:51

İnsülin pompası ne işe yarar, nedir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İnsülin pompası, 24 saat hastanın vücudunda takılı olmak zorundadır. Hasta boluslarını (kısa süreli insülin) kendisi yaparken, bazalarını (uzun süreli insülin) otomatik olarak insülin pompası yapmaktadır. İnsülin pompası nedir, nasıl kullanılır? İnsülin pompası ne işe yarar?

İNSÜLİN POMPASI NE İŞE YARAR? AVANTAJLARI NEDİR?

Esnek Bir Yaşam

Sizlerde günün farklı saatlerinde olur olmaz yemek yiyor ve öğün atlıyorsanız insülin pompası ile istediğiniz zaman çekinmeden yemek yiyebileceksiniz. İnsülin pompasının içerisindeki insülin hızlı harekete geçtiği için yemekten sonra bolus insülin yapınca işiniz kolaylaşacaktır.

Daha Az Kan Şekeri Dalgalanması

24 saat boyunca düşük dozlarda vücuda alınan insülin sayesinde kan şekerinizdeki ani düşüşleri az yaşayabilir veya kurtulabilirsiniz. Ayrıca üç aylık ortalama kan şekeriniz olan hemoglobin A1c seviyesini iyileştiren insülin pompası uzun süre kan şekerinizi normal seviyede tutmanızı sağlayabilir.

Daha Az Hipoglisemi Riski

Hipoglisemi, kan şekerinin normal seviyesin altına düşmesi durumudur. Buna karşılık insülin pompası düzenli aralıklarla ve düşük dozlarda vücuda insülin salgıladığından dolayı hipoglisemi riskini azaltmış olur.

İNSÜLİN POMPASININ DEZAVANTAJLARI NEDİR?

Kan Şekerini Daha Sık Kontrol Etme

Kan şekerinizin normal düzeyde seyretmesi için ve bir anormallik olup olmadığını kontrol etmek için düzenli olarak günde en az 4 kere kandaki şeker seviyenizi parmak kan testiyle ölçmeniz gerekmektedir.

Kaba Görünüşü

İnsülin pompasını isterseniz kemerinize isterseniz sütyeninize takabilirsiniz. İnsülin pompası vücudunuza 24 saat boyunca takılı olmak zorunda olduğu için uyurken, seyahatlerde bazen de spor yaparken rahatsız olabilirsiniz. Yaz aylarında güneşlenirken pompaya bağlı kalmak size rahatsızlık verebilir. Ama unutmayın ki, duşa girerken kısa süreli insülin pompasını çıkartıp rahatça duşunuzu alabilirsiniz.

Yüksek Kan Şekeri Riski

İnsülin pompasını vücuda uzun süre bağlamamak ve kan şekerinizin seviyesini parmak kan testiyle yapmamak yüksek kan şekeri riskinizi arttırabilmektedir.

Kilo Alma

İnsülin pompası genellikle karın çevresine takıldığından dolayı orada biriken insülin kişide ödem yapacağından kilo aldırabilmektedir.

Fiyat

İnsülin pompaları enjeksiyona göre oldukça pahalıdır. Pompayı aldım daha da para vermem rahatım düşüncesinde olmanız da yanlış olur çünkü insülin pompasının rezervuar ve infüzyon seti fiyatları da dolar yükseldiği zaman yükselir, dolar düştüğü zaman düşer.

İNSÜLİN POMPASINI KİMLER KULLANIR?

Genellikle insülin pompasını Tip 1 Diyabet olan çocuklar ve gençler daha sık kullanırken, Tip1 ve Tip 2 Diyabete sahip olan yetişkinler de oldukça kullanmaktadır. Fakat insülin pompası her şeker hastası için uygun değildir. İnsülin pompa tedavisi aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.

Tip 1 Diyabet veya Tip 2 Diyabet olan hastalarda hiç insülin üretilmiyorsa,

Hastalar gün içerisinde birden fazla insülin enjeksiyonu kullanıyorsa,

Günde en az 4 kere kan şekeri seviyesini test ediyorsa insülin pompası kullanabilir.

Bununla birlikte bazı insülin pompalarını çocuklar kullanamaz. Sadece yetişkinler kullanabilir.

İNSÜLİN POMPASI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İnsülin pompası kullanırken oldukça dikkat etmek gerekir. Bunların başında spor esnasında pompanın set kısmının kabloları farklı yerlere takılabilir ve sizi rahatsız edebilir. Eğer pompa bağlantısını keserseniz ve vücudunuzdan çıkarırsanız kandaki şeker düzeyini mutlaka ölçmeyi unutmayın. Bazı diyabetli hastalar insülin pompasını nemden ve terden korumak için küçük bir çantaya koymaktadır. Zaten günümüzde insülin pompaları için oldukça rahat ve kullanışlı minik çantalar vardır. Bu çantalar aynı zamanda kıyafetlere de takılabilmektedir. Bazı pompalar pil ile bazıları ise şarj ile çalıştığından dolayı birkaç günlük bir seyahate giderken bile pillerinizi ve şarj cihazınızı mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Son olarak, insülin pompasının rezervuar ve infüzyon setini düzenli olarak en fazla 3 günde bir değiştirmelisiniz. Değiştirmediğiniz takdirde, pompanın vücuda takıldığı bölgede enfeksiyonlar, yaralar ve iltihaplanmalar gözlemlenebilir.