İstanbul'da sağlık hizmetlerinde şaşırtan tablo! Bir kişi 1 yılda 337 kez acile gitti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte bazı hastaların sağlık kaygıları nedeniyle hastanelere yüzlerce kez başvurduğunu açıkladı. KOAH hastası bir kişinin yılda 337, hipertansiyon endişesi yaşayan bir kadının ise 316 kez hastaneye gittiğini belirten Güner, gereksiz başvuruların sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdığına dikkat çekti.

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, ilde sağlık problemleri ve kaygıları sebebiyle hastanelere sık başvuran hastalarla karşılaştıklarını söyleyerek, bir kişinin bir yılda 337 defa hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Güner, İstanbul'un dünyanın sağlık başkenti olduğunu, bu yılın ilk 8 ayında 148 milyon muayene yapıldığını kaydetti.

Vatandaşların sağlığını kaybetmeden önce koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaları gerektiğini aktaran Güner, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner

AİLE HEKİMLERİ ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Güner, aile hekimlerinin İstanbulluların sağlık süreçlerinde önemli rolü olduğunu söyleyerek, aile hekimlerinin hastayı ve ailesini tanıyan, önceki hastalıklarını bilen ve risk faktörlerini değerlendirebilen sağlık danışmanları olduğunu kaydetti.

İstanbul'da, ihtiyaç olmadığı halde yapılan hastane başvurularıyla karşılaştıklarını söyleyen Güner, şunları belirtti:

"İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor. İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce kez doktora başvuran kişilerle karşılaştık. Bunun nedenini araştırdık. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 yılda 316 kez başvuran teyzemizle hekimlerimiz, psikologlarımız, psikiyatristlerimizle beraber görüştük. Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış. Teyzemizi oradaki psikoloğumuzla, psikiyatristimizle, hekimimizle beraber ikna ederek artık başvurularını ayda birlere, iki ayda birlere kadar düşürdük."

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1 YILDA 337 DEFA HASTANEYE BAŞVURDU

Doç. Dr. Güner, yine KOAH sebebiyle nefes darlığı hisseden ve bunu yönetemeyen bir hastanın da acil servislere çok sayıda başvurusu olduğunu belirlediklerini söyleyerek, "Amcamız KOAH hastalığından, nefes darlığı hissettiğinden, bunun anksiyetisini yönetemediğinden 1 yılda 337 kere hastaneye başvurmak zorunda hissetti. Aslında hem sağlık sistemini hem de kendini yordu." diye konuştu.

Vatandaşların ihtiyaçları, korkuları ve sağlıklarını kaybetmekle alakalı çekinceleri olabileceğini söyleyen Güner, bu kişilerin öncelikle aile hekimlerine başvurmaları gerektiğini, aile hekimlerinin ihtiyaç halinde vatandaşları uzman hekime yönlendirebileceğini kaydetti.

Güner, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun "Koruyan, Üreten, Geliştiren Sağlık Modeli" kapsamında sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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