İzmir'de özel bir hastanede geçirdiği burun estetiği ameliyatı sonrası hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün babası İbrahim Öncü, hastanenin Adli Tıp'tan evrak gizlediğini iddia etti. Otopsi raporunda hastanenin istenmesine rağmen rapor göndermediği belirtildi. Acılı baba “Ne cihaz eksikti de benim kızımın akciğerinde ve beyninde ödem oluştu? Ne yetersizdi de kızım öldü? Hastanede donanım sağlıklı değilse o ameliyatı yapmayacaksınız. Milletin canını yakmayacaksınız” diyerek tepki gösterdi.

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23 yaşındaki Hatice Öncü, İzmir'de özel bir hastanede geçirdiği burun estetiği ameliyatı sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Öncü'nün otopsi ve adli tıp inceleme raporu tamamlandı.

"ADLİ TIP'TAN EVRAK GİZLEDİ"

Adli Tıp Kurumu’nun resmi taleplerine rağmen ilgili özel hastanenin ameliyat notları ve epikriz raporunu aylarca teslim etmediği belirlendi.

Ailenin şikayeti üzerine İzmir Morg İhtisas Dairesi, dosyanın nihai karar için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na gönderilmesini kararlaştırdı. İzmir Grup Başkanlığı'nın 30 Nisan 2026 tarihli resmi yazısıyla ameliyat ve tedavi detaylarının istendiğinin hatırlatıldığı raporda şu ifadeler yer aldı:

Hastane, Adli Tıp'tan evrak mı gizledi? Kızını ameliyatta kaybeden baba feryat etti: Ne yetersizdi de kızım öldü?

Özel hastanede uygulanan ameliyatın ve tedavinin ayrıntılarını belirten, ameliyat notunu içeren epikriz raporu incelenmek üzere istenmiş olmakla birlikte, otopsi raporunun düzenlendiği tarihe dek tarafımıza gönderilen herhangi bir belge bulunmadığından, otopsi raporumuz mevcut tıbbi belgeler ve otopsiden elde edilen tespitler göz önüne alınarak düzenlenmiştir.

Hastane, Adli Tıp'tan evrak mı gizledi? Kızını ameliyatta kaybeden baba feryat etti: Ne yetersizdi de kızım öldü?

“HASTANEDE NE YETERSİZDİ DE KIZIM ÖLDÜ?”

Kızının vefatının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen raporun tamamlanamamasına tepki gösteren acılı baba İbrahim Öncü, hastaneye seslendi.

Baba Öncü "Ölümünden 6 ay geçti. Daha hala Adli Tıp raporu tamamlanmadı. Epikriziyle ameliyathanedeki monitör kayıtlarını Adli Tıp'a vermediklerinden dolayı süreç İstanbul'daki Adli Tıp'a gitti. Orada da şu an soruşturma başladı. Sağlık Bakanlığı'na süreçle ilgili tekrar ifade verdim. Benim bir baba olarak, kızıma ne oldu o hastanede? Neyi eksikti? Ne cihaz eksikti de benim kızımın akciğerinde ve beyninde ödem oluştu? Ne yetersizdi de küçücük bir operasyonda kızım öldü? Hiç kimse güvenip de kendi parasıyla bir doktorun masasında, özel bir hastanede canını teslim edip yatmayacak mı? Hastanede donanım sağlıklı değilse o ameliyatı yapmayacaksınız. Milletin canını yakmayacaksınız. Benim canım yandı, benim kızım yandı; başkasının canı yanmasın" diye konuştu.

Hastane, Adli Tıp'tan evrak mı gizledi? Kızını ameliyatta kaybeden baba feryat etti: Ne yetersizdi de kızım öldü?

“AMELİYATA ENGEL HİÇBİR DURUMU YOKTU”

Hastanenin süreci bilerek geciktirdiğini iddia eden acılı baba “Kızımın sağlık durumu çok iyiydi, ilk defa ameliyat oldu. Zaten Adli Tıp raporundaki değerlerine baktığımızda ameliyata engel hiçbir durumu yoktu. Sadece akciğerinde ve beyninde ödem oluştuğunu gösteriyor. Buradaki Adli Tıp raporumuz eksik kalıyor. 'Hastane bu iki belgeyi neden vermiyor?' diye savcılığa tekrar dilekçe yazdım. Hastane ne başsağlığı diledi, ne de aradı” dedi.

Hastane, Adli Tıp'tan evrak mı gizledi? Kızını ameliyatta kaybeden baba feryat etti: Ne yetersizdi de kızım öldü?

“KIZIMIN ÖLÜM SEBEBİ TAMAMLANMIYOR”

Adli Tıp raporunun eksik kaldığını belirten Öncü “Kızımın ölüm sebebi tamamlanmıyor. Yoğun psikiyatrik tedavi görüyorum, ilaç kullanıyorum. Bu süreç beni çok yordu. 'Kızım neden öldü?' diyorum, dosyaya eksik belge ve çözülemeyen monitör sunuyorlar" diye konuştu.

Hastane, Adli Tıp'tan evrak mı gizledi? Kızını ameliyatta kaybeden baba feryat etti: Ne yetersizdi de kızım öldü?

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İzmir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİzmir

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