İsviçre'nin 'bor' iddialarına Beypazarı'ndan yeni açıklama

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi’nin bor oranını aşırı bulduğu Beypazarı’ndan yeni açıklama geldi. Maden sularının Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından denetlendiğinin belirtildiği açıklamada, "Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum AB ve İsviçre mevzuatının farklılığından kaynaklanmaktadır" denildi.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi’nin Beypazarı markasının maden sularında yüksek seviyede bor tespit etmesi gündemdeki sıcaklığını korurken Beypazarı’ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Maden suyunun değerlerinin AB mineralli su kriterleri ve Türkiye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik limitlerine uygun olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum AB ve İsviçre mevzuatının farklılığından kaynaklanmaktadır. Doğal maden suyumuz, Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde olup, üretim sıklığı ile orantılı olarak düzenli şekilde denetlenip analiz edilmektedir. Yer altında doğal olarak oluşan maden suyumuz tam 68 yıldır aynı kaynaktan, el değmeden şişelenmekte ve bütün ülkelere aynı içerikte ürün gönderilmektedir. Bu süreçte markamıza destek olan bilinçli ve değerli tüketicilerimiz ile basın mensuplarımızın ilgisine teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz."

İSVİÇRE KAYNAKLI ANALİZ SONUCU

Şirket açıklamasında, tartışmalara konu olan İsviçre kaynaklı analiz sonucuna da yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi, Beypazarı marka maden sularında yüksek seviyede bor tespit edildiğini açıkladı. Dairenin yayımladığı duyuruda ürünün tüketilmesinin sağlık riskine yol açtığı söylendi ve İsviçre’de ürünü dağıtan BAK-SAN GmbH’nin ürünü toplatmaya başladığı belirtildi.

Yayımlanan açıklamada, “Borun fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle uzun vadede sağlık riski göz ardı edilemez” denildi.

Yapılan açıklamada karar, 12 Aralık 2023 üretim tarihli 0940.4 parti numaralı ürün için geçerli.

İLK AÇIKLAMA NE İDİ?

Marketing Türkiye‘ye konuşan Beypazarı yetkilisi, “İsviçre’de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri ‘1’ olması gerekirken ‘2’ olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz” dedi.