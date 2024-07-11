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Kahve içmenin faydası: Oturmaktan kaynaklanan ölüm ihtimalini azaltıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kahve içmenin faydası: Oturmaktan kaynaklanan ölüm ihtimalini azaltıyor

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Günde 8 saatten fazla oturmak, kalp hastalığına bağlı ölüm riskini artırıyor. Çinli araştırmacılar ise otururken kahve tüketmenin oturmaktan kaynaklanan ölüm ihtimalini düşürdüğünü tespit ettiler.

Çin’in Suzhou şehrinde yer alan Soochow Üniversitesindeki araştırmacılar, ABD’deki 10 bin 639 kişiye ait verileri inceleyerek bu süre içinde daha çok kahve tüketenlerin ölüm riskinin, az kahve içenlere göre 1,58 kat daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Sonuçları BMC Public Health’te yayımlanan çalışmada “Birçok çalışma düzenli kahve tüketiminin, güçlü antioksidan özellikleri sebebiyle kronik hastalıklardan kaynaklanan ölümleri azaltabileceğini göstermektedir” ifadesi kullanıldı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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