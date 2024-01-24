Kalp krizi sandılar gerçek başka çıktı! 17 yaşındaki Mete dünyadaki 7. vaka

24 Ocak 2024 13:27 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 13:31

İzmir’de göz kararması, bulantı, ateş ve boğaz ağrısı şikayetlerinin sebebini üşütmeye bağlayan 17 yaşındaki Mete Karan’ın, dünyada yalnızca 6 hastada görülen kalp krizini taklit eden bir miyokardit sorunu yaşadığı öğrenildi. Bu hastalık ile dünya tıp literatürüne giren Karan, “Literatüre girmek de benim için sınav öncesi hatırası olacak” dedi.

“KALP KRİZİNİ İŞARET EDİYORDU”

İzmir’de lise son sınıf öğrencisi Mete, geçen 7 Kasım’da hastalandı. Göz kararması, bulantı, ateş, boğaz ağrısı şikayetleri başladı. Aynı akşam sol kol ve göğüste ağrı da başlayan Mete, bunu üşütmeye bağladı. Ancak ağrının şiddetlenmesi üzerine anne Karan, oğlunu Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Doksöz’e getirdi. Mete’nin ağrı şikayetlerinin üzerine EKG’sinin çekildiğini, kanda kalp enzimlerine bakıldığını belirten Doç. Dr. Doksöz şu bilgileri verdi:

“Mete’nin EKG’si bir kalp krizini işaret ediyordu ve kalp enzimleri yüksek çıktı. Klinik tablosuyla birlikte değerlendirildiğinde bir kalp krizi vakası da olabilir, kalp krizini taklit eden belirtilerle bir miyokardit vakası da olabilirdi. Hastamızı hemen anjiyoya aldık. Anjiyoda bir damar tıkanıklığı tespit edilmeyince, kalp krizini şüphemizden çıkardık. EKG ve laboratuvar bulgusu olduğunda öncelikle kalp krizi ekarte edilmeli, miyokardit açısından uyanık olunmalı. Bizim için önemli olan ikisini ayırt etmek ve ona göre tedavi stratejilerini belirlemek. Çünkü ikisinin tedavisi tamamen farklı. Mete’de kalp krizini taklit eden bir miyokardit sorunu olduğunu belirler belirlemez medikal tedavi başladık. 6 gün hastanede yatarak tedavi gördü. Sağlıkla taburcu ettik. Mete öncesinde covid geçirmiş. O dönemde test yapılmamış, soğuk algınlığı diye düşünülmüş. Hastanemizde yaptığımız tetkiklerde covid geçirdiği ortaya çıktı. Bir çocukta ya da yetişkinde ani başlangıçlı göğüs ağrısı görüldüğünde, özellikle öncesinde soğuk algınlığı, nezle, grip gibi viral bir hastalık geçirilmişse, muhakkak kardiyoloji bölümüne başvurmalı” dedi.

Doksöz, Mete gibi literatürde bildirilmiş 6 vakanın yanında Karan’ı da 7’nci vaka olarak bilimsel yayın ve toplantılarda sunarak, bu konuya meslektaşlarının dikkatini çekmek istediğini söyledi.

“LİTERATÜRE GİRMEK BENİM İÇİN HATIRA OLACAK”

Öte yandan soğuk algınlığı geçirdiğini sanırken hastalığının kalp kasını etkilemesiyle dünya tıp literatürüne girecek bir vaka olduğunu öğrenen Mete Karan, “Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hastalanınca derslerimden geri kalacağım diye çok üzüldüm. Soğuk algınlığı da ilaçlarla geçer diye düşündüm. Ama kol ve göğüs ağrısı şiddetlendikçe işin rengi değişti. Kalp krizi ve anjiyo denilince çok korktum. Önder doktorum bana neden anjiyo yapılması gerektiğini anlatınca ikna oldum. Çok şükür kalp krizi değilmiş. 6 gün hastanede yattım, ilaç tedavisi gördüm. Şimdi iyiyim, yoğun şekilde sınava hazırlanıyorum. Literatüre girmek de benim için sınav öncesi hatırası olacak” diye konuştu.