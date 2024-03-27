Kilosu işine engel olunca 54 kilo verdi, hayatı değişti! Şimdi gören tanıyamıyor

Adana’da genç mühendis Cennet Nur Köktaş, fazla kiloları nedeniyle çatılara çıkamayınca iş alamaz oldu. Tüp mide ameliyatı olan Köktaş 107 kilodan 52 kiloya kadar düştü. Duygularını ise “Ameliyatım ticaretimde de faydalı oldu. Çok mutluyum hayatımda aldığım en doğru karar” sözleriyle dile getirdi.

Adana’da genç mühendis Cennet Nur Köktaş (33) başarılı bir iş kadını olarak solar enerji sektöründe çalışıyordu ancak aldığı kilolar yüzünden çatılara çıkamaz oldu. Bu durum Köktaş’ın iş almasına engel olunca tüp mide ameliyatı oldu. 107 kilodan 57 kiloya kadar düşüp tam 55 kilo verdi.

1 YILDA 55 KİLO VERDİ

Cennet Nur Köktaş, 107 kilo ile ameliyata girdiğini belirterek, “1 yıl boyunca 55 kilo verdim. Toplamda 52 kiloya düştüm. Hedefim 60 kilo olmaktı ama ben 8 kilo daha verdim. Bu süreç hayatımın en keyifli süreciydi. 33 yaşındayım ve hayatımın en güzel, keyifli 1 yılını geçirdim. Benim için önemli olan engelli özel bir kardeşim var. Ben onun için yaşıyorum. Hayatım tamamen ona endeksliyken ona daha faydalı olmak için bu ameliyatı olmaya karar verdim” dedi.

“HAYATIMDA ALDIĞIM EN DOĞRU KARAR”

Solar enerji sektöründe çalışan bir iş kadını olduğunu kaydeden Köktaş, “Fabrikaların çatılarında çalışan bir kadın olarak belli bir kilodan sonra artık yükseklere çıkamamaya başladım. Nefes alamıyordum, vücut ağrılarımdan, kilolarımdan dolayı artık iş alamamaya başladım. Fakat ameliyat olduktan 6 ay sonra daha fazla iş almaya başladım. Ameliyatım ticaretimde de faydalı oldu. Şu an çok mutluyum, hayatımda aldığım en doğru karar. O kadar kiloluydum ki, anne bile olamayacağımı düşünüyordum. Ama artık hem anne hem de iyi bir iş kadını olabilirim. Ameliyat olmak hayatıma çok fayda sağladı” diye konuştu.

“TAM İSTEDİĞİMİZ GİBİ BİR SÜREÇ GEÇİRDİ”

Hastasının 4-5 yıldır ameliyatı düşündüğünü fakat cesaret edemediğini aktaran Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cihan Gökler, “Cennet hanım bana geldiğinde ‘ben hayatımı kimsenin eline bırakamam’ demişti. Çok iyi hatırlıyorum bu sözünü. Tabii biz beraber konuştuk. Kilosunu, boyunu, vücut kitle endeksini değerlendirdik, ek hastalıkları var mı, yok mu ona baktık. Daha sonra tüp mide ameliyatını yaptık. Ameliyattan sonra 10 gün boyunca hastamızla çok sıkı irtibatta olduk. Sonrasında kontrollere çağırdık. Bu sürede tabii hem sosyal medyadan hem telefonlarımızdan irtibat halindeydik. 1 yılda yaklaşık 55 kilo verdi. 107 kilodan 52 kiloya düştü. Tam istediğimiz gibi bir süreç geçirdi. Her şeyden önemlisi protein kaybı, kas kaybı olmadı. Sarkması olmadı, ciddi bir halsizliği ve bitkinliği olmadı ve sağlıklı kilo verdi. Cennet hanım bunu başardı” dedi.

HAYATI DEĞİŞTİ

Obezite hastalarının en büyük sorunlarından birinin sosyal ve psikolojik sorunlar olduğunun altını çizen Op. Dr. Gökler, “Biz bunları bilmiyoruz ama hastalarımız bunlarla çok ciddi mücadele ediyorlar. Dışarı çıkmak istemiyorlar, aynaya bakmak istemiyorlar, arkadaş edinemiyorlar, iş bulamıyorlar, sosyalleşemiyorlar, topluma karışamıyorlar. Biz uzaktan baktığımız zaman sadece kilolu insanlar görüyoruz ama öyle değiller aslında. O konuda da çok rahatladığını gördüm. Birlikte o süreci de geçirdik. İşleri çok yolunda gitti. Ailesiyle ilişkileri çok güzel devam etti. Bir kardeşi var Cennet hanımın ve onun için yaşadığını söylüyor her zaman bize. Onunla çok daha güzel zamanlar geçirdi, ona çok daha faydalı olmaya başladı. Sosyal hayatı çok güzelleşti, arkadaşları arttı ve iş hayatında da çok başarılı oldu” ifadelerini kullandı.