ZEISS’in Türkiye’deki ilk Vision Center mağazası İstanbul’da açıldı. Mağazada kullanılan VISUFIT 1000 teknolojisi, 45 milyon veri noktasıyla yüzü analiz ederek kişiye özel gözlük camı üretilmesini sağlıyor.

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Optik ve optoelektronik alanlarında çalışmalar yapan uluslararası ZEISS firması, ZEISS Vision Center konseptini Türkiye’ye taşıdı.

İstanbul Alışveriş Merkezinde kapılarını açan Türkiye’nin ilk ZEISS Vision Center mağazası, markanın hassas optik teknolojilerini hastaların faydasına sunuyor.

Bu teknolojilerden biri de Türkiye’de bir ilk olan ZEISS VISUFIT 1000. Bu sistem ile gözden alınan ölçüm verileri 45 milyon nokta üzerinden işleniyor ve dijital odaklama teknolojisiyle kişiselleştirilmiş gözlük çözümleri sunuluyor.

Cihaz, yüz hatlarını bu veri noktalarıyla hassas bir şekilde analiz ederek üç boyutlu(3D dijital) bir avatar oluşturuyor. Böylece en iyi görüntüyü sağlayan kişiye özel camlar üretiliyor.

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