Merdivenleri çıkamıyordu, arkadaşının tavsiyesi hayatını değiştirdi… Yaşını duyan şaşıp kalıyor

Dr. Joseph Maroon, dünyanın zorlu yarışlarından Ironman Triatlonu’nu tamamlayan en yaşlı sporculardan biri. 40’larındayken hareket etmekte dahi zorlanıyorken süper fit bir sporcuya dönüştü, başarısının sırlarını ise merak edenlerle paylaştı.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi'nde beyin cerrahı olan Joseph Maroon, 40'lı yaşlarının başında o kadar kondisyonsuzdu ki merdiven çıkmakta bile zorlanıyordu.

Boşanmasının ve babasının ölümünün ardından zihinsel olarak da zor günler yaşadı, bu durum kariyerine kısa bir ara vermesine neden oldu.

ARKADAŞININ TAVSİYESİ DÖNÜŞÜMÜNÜN BAŞLANGICI OLDU

Dr. Maroon kendisini daha iyi hissettirecek bir şeye ihtiyaç duyuyordu ve bir arkadaşı ona koşuya çıkmasını önerdi. Bu öneri fitness yolculuğunun ve fizyolojik dönüşümün başlangıcı oldu. Ironman Triatlonu’nu tamamlayan doktor, şimdi 83 yaşında.

Haftada altı gün, günde bir saatini mutlaka egzersize ayırıyor. Antrenmanı koşu, esneklik egzersizlerinin yanı sıra yüzme ve bisiklete binme gibi aerobik aktiviteler içeriyor.

Dr. Maroon 40'lı yaşlarının başından beri gününün bir saatini egzersize ayırıyor.

KENDİ KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ELDE ETTİ

Yıllar geçtikçe kondisyonunu geliştiren Dr. Maroon, 2022 yılında 750 metre yüzme, 20 km bisiklet ve 5 km koşudan oluşan Ulusal Yaşlılar Triatlonu’na katıldı. Kendi yaş kategorisinde birinci olan Maroon, “Herkesin triatlet olacakmış gibi antrenman yapmasına gerek yok. Ancak egzersiz ve sporun o kadar çok faydası var ki, yaşınız veya daha önce aldığınız eğitim ne olursa olsun, bunu yapmalısınız” diyor.

STRESTEN UZAK DURUN, MANEVİYATA YÖNELİN

Dr. Maroon bazı yaşam tarzı alışkanlıklarını benimseyip uygulamış. Bunlardan biri: Stresi azaltmak! Uzun vadede stresin kalp hastalığı ve felç için bir risk faktörü olduğunu belirtiyor. Maroon, egzersiz kadar hayatında maneviyata da vakit ayırmanın önemli olduğunu söylüyor. Bunun sadece dini ritüellere bağlılıkla olması gerekmediğini, insanlarla ilişkileri güçlendirerek ve onlara yardım ederek yapılabileceğini söylüyor.

Hayatındaki dört önceliği de dengelemeyi amaçlıyor: İş, aile ve arkadaşlar, maneviyat ve egzersiz.

Son 40 yılını zindeliğini ve performansını maksimum seviyeye çıkarmak için harcadı.

YETERLİ UYKU ALIN

Dr. Maroon'a göre yeterli uyku almak da önemli. Bu, obeziteyi uzak tutabilecek daha iyi bir metabolizma, üstün bağışıklık sistemi ve daha düşük koroner kalp hastalığı riski de dahil olmak üzere sayısız sağlık avantajı sağlıyor. Araştırmalar ayrıca yeterince uyumanın insanların diyet ve egzersiz hedeflerini tutturmalarına yardımcı olduğunu gösteriyor.