Nöroloji uzmanından hayati ‘botoks’ uyarısı

15 Aralık 2023 05:14 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 05:16

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Prof. Dr. Kayıhan Uluç, halk arasında botoks olarak bilinen ve son yıllarda artan “botulinum toksini” işlemlerinin tehlikesine dikkat çekti. Uluç, botoksun felce hatta ölüme yol açabileceğini söyledi. Toksinin vücuda girişine bağlı olarak çok sayıda sağlık problemini de beraberinde getirdiğini belirten Prof. Dr. Uluç “Botulizm kliniğinde toksin ile maruziyet sonrası bulanık görme, çift görme, göz kapağında düşüklük, çiğneme ve yutma bozukluğu, konuşma bozukluğu, ses tonunda değişiklik, solunum yetmezliği, kol ve bacaklarda güçsüzlük oluşabiliyor” dedi. Botulinum toksininin, dünyadaki en tehlikeli toksinlerden biri olduğunu söyleyen Uluç, kuaför, güzellik merkezi gibi yerlerde, hekim olmayan kişilerce toksin uygulaması yapılmasının son derece zararlı olduğunun altını çizdi.