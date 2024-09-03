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Okul çantası hazırlarken çocuk sağlığına dikkat: Kitapların yerleştirilme sırası bile önemli!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala uzmanlar, okul çantalarıyla ilgili velileri ikaz etti. Dengesiz ve ağır çantaların skolyoz, bel ağrısı ve duruş bozukluğu gibi sağlık problemlerine yol açabileceği belirtildi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. Okullar açılmadan önce, çocukların ve gençlerin sağlığı için uzmanlar önemli tavsiyelerini yineledi.

Yanlış sırt çantası seçmenin veya doğru çantayı yanlış kullanmanın duruş bozukluğu ve sırt ağrıları gibi problemlere yol açabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, her seviyeden öğrencinin sırt çantası nasıl olmalı, ne kadar ağır olmalı ve nasıl taşınmalı gibi sorulara uygulamalı olarak şöyle cevap verdi: 

DOĞRU ÇANTA TERCİHİ

“Eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte çanta kullanımıyla ilgili dikkat etmemiz gereken şeyler var. Doğru kullanılmadığı takdirde omurgadaki yanlış yüklenmeler sonucu omurga eğriliklerine neden olur.

O sebeple rahat, konforlu, yumuşak olan çantaları tercih etmeliyiz. Çocuklarımızın özellikle sırt askılarının geniş olması, destekli olması ve yumuşak olması önemli.”

Okul çantası hazırlarken çocuk sağlığına dikkat: Kitapların yerleştirilme sırası bile önemli! - 1. Resim

TEK OMUZA DİKKAT

“Çantayı iki askıyla takmak yük dağılımı sağlayarak omurga sağlığını koruyor. Buna dikkat etmeliler. Sırt askılarının kalın olması, çantanın bittiği kısım itibariyle de belde olması gerekir.

Daha aşağıda olan durumlarda çocuklarda zaman içinde bel, sırt ve omurga ağrılarıyla karşılaşabiliyoruz. Ağırlığının aktarımıyla alakalı sıkıntılar olduğunda omurgaya yüklenme değişir ve bununla birlikte çocuğun skolyoza ve omurga eğriliğine yatkınlığı varsa bunu hızlandırır.

Çocuğa önereceğimiz şey, ağırlığın eşit dağılımına dikkat edin ve aşırı ağırlık kullanmayın.”

Okul çantası hazırlarken çocuk sağlığına dikkat: Kitapların yerleştirilme sırası bile önemli! - 2. Resim

KİTAPLARI DİZMENİN SIRASI ÖNEMLİ

“Kitapları çantaya yerleştirirken daha ağır olanları sırta daha yakın, hafif olanları daha uzak şekilde yerleştirerek ağırlık dağılımı yapmak, sırt ağrılarının ve omurga eğriliklerinin ortaya çıkmasını engeller”

DOĞRU DURUŞ AYAKLA BAŞLAR

“İlkokul çocuklarının fazla eşyaları olmamalı.

Sırt çantasının ağırlığı, çocuğun ağırlığının yüzde 10’undan, çek çekli çantalarda ise yüzde 20’sinden fazla olmamalı.

Sırtından daha büyük bir çanta olmayacak şekilde ayarlanmalı.

Çok ağır olan durumlarda çek çekli çanta kullanılabilir. Fakat uzun vadede bu da kaldırımdan çıkarken ve inerken çocuğun zorlanmasına ve düşmelere neden olabilir.

Ağırlıkla birlikte ayak da rahat olmazsa duruş bozukluğu ortaya çıkabilir. Doğru duruş ayakla başlar. Babet ya da kösele tarzı ayakkabılar değil de spor, ayağın tam yere bastığı ortopedik ayakkabılar tercih edilmeli.”

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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