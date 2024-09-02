Okul alışverişinde sağlık uyarısı: Kırtasiye malzemeleri seçerken dikkat!

Uzmanlar kırtasiye alışverişi yapacak olan aileleri çocukların sağlığı konusunda uyarıyor. Kalemler, boya kalemleri, yapıştırıcılar, silgi ve kaplamalı ürünlere özellikle dikkat! Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük kırtasiye alışverişi hakkında önemli noktalara temas ediyor.

Okul alışverişi yapacak velilere uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat

Okul alışverişi yapacak velilere uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat

Okulların açılmasına sayılı günler kala, aileler çocukları için gerekli kırtasiye malzemelerini temin etmeye başladı.

Bu alışverişte dikkat edilmesi gereken önemli sağlık riskleri bulunuyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, kırtasiye ürünleri seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları sıralıyor.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE ZARARLI MADDELER

Kırtasiye malzemelerinde bulunan fitalat, benzen, kurşun gibi zararlı maddelerin çocukların sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabileceğini belirten Mine Başıbüyük, "Bu toksik maddeler hormonal bozukluklara, kanserojen etkiye ve sinir sisteminde ciddi sorunlara yol açabilir" diyerek anlatıyor:

"Özellikle kalemler, boya kalemleri, yapıştırıcılar, silgi ve kaplamalı ürünlerde, CE işareti veya EN71 güvenlik standartlarına sahip ürünleri tercih etmek, riskleri azaltır. Yine suluk ve kalem kutusu gibi plastik ürünlerde fitalat ve BisfenolA (BPA) gibi kimyasalların bulunmaması gerekir, çünkü bu maddeler de hormon bozukluklarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir”

ALERJİK REAKSİYONLAR VE CİLT SAĞLIĞINA DİKKAT

Kırtasiye malzemelerinin bazılarında parfüm, renkli boyalar gibi alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek maddeler bulunabildiğini ifade eden Dr. Başıbüyük, "Çocukların cilt sağlığını korumak için hipoalerjenik ve dermatolojik olarak test edilmiş ürünler tercih edilmelidir" diyor.

ÇANTANIN AĞIRLIĞI ÇOCUĞUN KİLOSUNA GÖRE

Velilerin en çok dikkat etmeleri gereken şeylerden biri de küçük çocuklar için yaşa uygunluk. Bu konuda şu bilgileri paylaşıyor Dr. Mine Başıbüyük:

"Küçük parçalar içeren kırtasiye malzemeleri, küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle, yaş grubuna uygun ürünler tercih edilmelidir. Ürün ambalajlarındaki yaş grubu önerilerine dikkat edilmelidir.

Çocukların kullanacağı sırt çantaları, kalemlikler ve çalışma masaları gibi ürünlerin ergonomik olması, özellikle omurga sağlığı açısından büyük önem taşır.

Çantanın ağırlığının çocuğun kilosunun yüzde 10’undan fazla olmaması ve çocuğun sırtına tam oturması gereklidir. Ağır çantalar, yanlış taşınan sırt çantaları veya ergonomik olmayan çalışma ortamları, çocukların duruş bozukluklarına, uzun vadede omurga ve iskelet sistemi sorunlarına yol açabilir”

"KULLANIM KOLAYLIĞI UZUN SÜRELİ KULLANIMLARDA FAYDA SAĞLIYOR"

Özellikle el ve bilek sağlığı için ürünlerin kolay kullanıma sahip olması gerektiğini söyleyen Dr. Başıbüyük, “Kırtasiye malzemelerinin ergonomik tasarıma sahip olması, özellikle uzun süreli kullanımlarda el ve bilek sağlığı açısından önemlidir. Kalemlerin kalınlığı, silgilerin yumuşaklığı ve diğer malzemelerin kolay taşınabilir olması gibi özellikler dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır” diye ekliyor.

"ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN"

Uzmanlar çocuklara çevre şuuru kazandırmak için geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden yapılmış kırtasiye malzemelerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Dr. Başıbüyük, “Çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla, geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden yapılmış kırtasiye ürünleri tercih edilebilir. Kağıt ürünlerinde FSC (Forest Stewardship Council) sertifikalı ürünler tercih edilebilir. Ayrıca, bu malzemelerin genellikle daha az kimyevi madde içerdiği ve çocukların sağlığına daha az zarar verdiği unutulmamalıdır" diyerek uyarılarını tamamlıyor.