Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, Türkiye’nin Avrupa’da diyabet görülme sıklığının en yüksek ve diyabetin en hızlı arttığı ülke olduğunu belirterek “Mikrobu olmayan pandemi yaşıyoruz. Ülkemizde her iki kişiden biri risk altında!” dedi.

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Dünya genelinde her 10 saniyede bir kişinin yakalandığı diyabet, Türkiye’de her 10 yılda yüzde 100 artarak 14 milyon sınırına dayandı. Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Acıbadem Üniversitesi Diyabet Araştırma Merkezinden Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, diyabeti “mikrobik etkeni olmayan bir pandemi” olarak tanımladı.

Prof. Dr. M. Temel Yılmaz’dan kritik Türkiye uyarısı: Diyabet 10 yılda yüzde 100 arttı

TABLO GÖRÜNENDEN DAHA AĞIR

Türkiye’deki tablonun uluslararası raporlarda görünenden çok daha ağır olduğunu ifade eden İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz “Diyabet aslında mikrobik etkeni olmayan bir pandemi ve inanılmaz hızlı artış gösteriyor. Uluslararası Diyabet Federasyonunun verdiği rakamlar gerçek sayının üçte biri. Yaptığımız araştırmalarda Türkiye’de 12-14 milyon arasında diyabetli olduğunu tahmin ediyoruz. İlaç kullanan 9,5 milyon hasta var; geri kalan üçte birlik kesim ise ya hastalığının farkında değil ya da ilaç kullanmıyor. Koordinatörü olduğum TURDEB-I ve TURDEB-II çalışmalarında gördük ki Türkiye’de diyabet her 10 yılda yüzde 100 oranında artıyor” dedi.

DİYALİZE GİREN HER İKİ HASTADAN BİRİNİN SEBEBİ DİYABET

Diyabetin 0 ile 90 yaş arasında herkesi tehdit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, hastalığın yol açtığı yıkımı şu sözlerle anlattı: Diyabet, kalp-damar hastalıklarının, hipertansiyonun ve obezitenin bir numaralı sebebi. Trafik kazaları dışındaki bacak ampütasyonlarının ve böbrek hastalıklarının da baş sorumlusu. Bugün diyalize giren hastaların yüzde 50’si diyabet yüzünden bu durumda. Üstelik diyabette her komplikasyon ortaya çıktıkça hastanın devlete ekonomik yükü 3 kat artıyor. Oysa diyabet, insülin direnci, gizli şeker veya metabolik sendrom dediğimiz ilk aşamada yakalanırsa, hiçbir ilaca bile gerek kalmadan sadece hayat tarzı kontrolüyle tamamen önlemek mümkün. Ancak toplumda bu farkındalık henüz yüzde 37’lerde.

Prof. Dr. M. Temel Yılmaz’dan kritik Türkiye uyarısı: Diyabet 10 yılda yüzde 100 arttı

TÜRKİYE’DE NEDEN DAHA HIZLI ARTIYOR?

Diyabetin 21’inci yüzyılın getirdiği yeni hayat biçimleri sebebiyle tüm dünyada arttığını hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz Türkiye’deki artışın sebeplerini ise şöyle sıraladı:

Gelişen teknolojiyle birlikte gelen hareketsiz hayat, yoğun ve stresli bir hayat tarzı ve bununla doğru orantılı olarak hızlı ve çabuk beslenme zorunluluğu -yani “fast food” kültürü- diyabet hastalığının artışında büyük rol oynuyor.

Prof. Dr. M. Temel Yılmaz’dan kritik Türkiye uyarısı: Diyabet 10 yılda yüzde 100 arttı

ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANANLAR DİKKAT!

Son dönemde “zayıflama iğnesi” olarak ünlenen GLP-1 analogları hakkında da çok önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. M. Temel Yılmaz “GLP-1 analogları tıpta son yılların en büyük buluşlarından ve diyabet öncesi dönemin en etkili ilacı. Fakat ticari sunumu sadece bir obezite ilacı gibi yanlış yapıldı” dedi.

Bu ilaçların rastgele kullanılacak birer zayıflama ürünü olmadığının altını çizen Prof. Dr. Yılmaz “Yüksek doz kullanıldığında daha hızlı zayıflatacak ilaçlar değiller. Tam tersine hatalı kullanımı çok ciddi komplikasyonlara sebep olur. Sağlık kontrolü olmadan asla kullanılmamalıdır. Ancak uzman bir sağlık ekibinin kontrolünde ve doğru takip altında kullanıldığında 30 ila 50 kilonun üzerinde kilo verip bir daha geri almayan hastalarımız var. Doğru ellerde yönetildiğinde tıp tarihinin en önemli ilaçlarından biridir” ifadelerini kullandı.

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