Renk ararken dünyanız kararmasın! Göz rengi değiştirme ameliyatı kör bırakabilir

Bugün artık tek bir ameliyatla göz rengini değiştirmek mümkün. Ancak uzmanlar böyle bir operasyonu sadece güzellik için yapmanın riskli olduğunu düşünüyor. Çünkü bu tarz operasyonlar, daha önce hiçbir göz problemi olmayan kişilerde bile, tam körlüğe kadar varan görme sıkıntılarına sebep olabiliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sosyal medyada çarpıcı dönüşümleri gösteren paylaşımlar yüzünden göz rengini değiştirme ameliyatlarına talep artıyor. Öte yandan hemen herkesin telefonunda bulunan uygulamalardaki filtrelerle yapılan renk değiştirme işleminin büyüsüne kapılanlar ameliyat masasına yatıyor. İşlem sonucunda körlük riskinin olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, “Nadir görülse de oluşabilecek enfeksiyon ve reaksiyonlar sebebiyle görme azalması veya kalıcı görme hasarı söz konusu olabilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE’DE DE RAĞBET GÖRMEYE BAŞLADI

Keratopigmentasyon adı verilen göz rengi değiştirme işlemi tıbbi olarak, iris kaybı, hasarı veya travması olan hastaların tedavisinde kullanılıyor. Ancak estetik kaygılarla bu işlemi yaptıran hastaların öncesi ve sonrası fotoğraflarını gösteren TikTok videolarının milyonlarca defa izlenmesi, tıbbi gereklilikler için geliştirilmiş olan bu yöntemi bir güzelleşme aracı hâline getiriyor. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) göz rengini değiştirme ameliyatlarının kozmetik amaçla yapılmasını onaylamıyor. Buna rağmen yurt dışında en sık yapılan estetik işlemlerden biri hâline gelen göz rengini değiştirme operasyonlarına Türkler de ilgi gösteriyor. Dünyanın farklı yerlerinden paylaşılan videolar, göz renginden memnun olmayanları peşinden sürüklüyor.

Türkiye’de göz rengini değiştirdiğini açıklayan ünlülerden biri de daha önce özel bir kanalda yayınlanan “Türk Malı” dizisinde canlandırdığı Selin Kuzu karakteri ile kahverengi gözleriyle ekranlara gelen oyuncu Buse Narcı. Koyu kahverengi olan gözlerini operasyonla maviye dönüştüren Narcı’ya, yapay iris cerrahisi uygulandı.

ENFEKSİYON RİSKİ VAR

Bu operasyonların ciddi risk taşıdığını söyleyen Göz Vakfı Bursa Nilüfer Göz Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Erdinç Usta “Doğuştan veya sonradan oluşan iki göz arasında görünüm ve renk farkı oluşturan durumlarda başarı ile kullanılan bir yöntemdir. Lokal anestezi altında yarım saat kadar sürede yaklaşık yarım saatte yapılır. İşlem kısa ve ağrısız olmasına rağmen hiçbir cerrahi işlem komplikasyonsuz değildir. En önemli konu işlemin geri dönüşünün olmamasıdır. Oluşan göz renginin tonunda değişiklik yapılabilmesine karşın tamamen değiştirilmesi veya işlemin hiç yapılmamış hâle geri döndürülmesi söz konusu değildir. Bence daha da önemli bir sorun; 20-30 yıl sonra ve daha sonra yapılan işlemin renk değişimi ve şu anda öngörülmeyen ne gibi sorunlara yol açabileceğiyle ilgilidir. Verilen boya biyouyumlu yani dokulara zarar vermiyor. Fakat uzun yıllar içinde sorun olmayacağı garanti edilemez. Renkte ton açılması görülebilir” dedi.

KAHVERENGİDEN MAVİ VE YEŞİLE DÖNMEK İSTİYORLAR

Toplumun yüzde 70-80’inin daha çok koyu renk göze sahip insanlardan oluştuğuna dikkat çeken Dr. Usta, “Mavi göz kahverengiye göre oldukça düşük. 10 kişiden biri mavi gözlü. Yeşil ise çok daha az. Yüz kişiden ikisi yeşil gözlü. Bu yüzden koyu kahverengi göz rengine sahip olanlar mavi veya yeşil göz rengi elde etmek için tercih ediyor” değerlendirmesini yaptı.

GÖZÜN RENGİ NASIL DEĞİŞİYOR?

Femtosaniye lazerle keratopigmentasyon: Gözün kırma kusurlarını düzeltmek için kullanılan femtosaniye lazerle kornea içini boyama yöntemidir. Bir tür göz dövmesi olan bu yöntemde, lazer yardımı ile kornea tabakasında açılan kanallara pigment içeren boyalar enjekte edilmesi esasına dayanır. Anestezi altında yapılan işlemle yaklaşık 30 dakikalık bir süre içinde renk değişimi sağlanır. Mevcut prosedürlerin en yaygın araştırılanı hâline gelmiştir.



İris implantı ameliyatı: Gözlerin rengini, her bir gözünüzün etrafındaki kas dokusundan oluşan katmanlı bir halka olan iris belirler. İrisin değişirse göz rengi de değişir. İris implantı ameliyatında, korneanın yakınında açılan bir yarıktan mevcut irisin üzerine silikondan yapılmış yapay bir iris yerleştirilir. Sağlıklı gözlerde estetik amaçla kullanıldığında sıkça glokom, katarakt, kornea hasarı, iltihap ve hatta kalıcı görme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açmaktadır.



LaZerle İris Depigmentasyonu : Henüz deneysel kabul edilen bir prosedür özellikle kahverengi göz rengini mavi veya yeşile çevirmek isteyenler tarafından ilgi görmektedir. Melanin adı verilen bir pigment, irise rengini verir. Ne kadar çok melanin varsa, gözleriniz o kadar koyu olur. Kahverengi gözlü kişilerde bol miktarda melanin bulunur. Mavi gözlü kişilerde ise daha az melanin bulunur. İşlemde, iris yüzeyindeki kahverengi pigment (melanin) parçalanır ve vücut tarafından zamanla temizlenmesi beklenir.

GRİ RENK GÖZ UĞRUNA KÖR OLDU

32 yaşındaki Arjantinli model Nadinne Bruna, ela olan gözlerini açık gri yaptırmak için bıçak altına yattı. Bruna’nın gözüne slikon implant konularak gözleri gri yapıldı. Ancak çıkan komplikasyonlar yüzünden sağ gözünde görme kabiliyetinin yüzde 80’ini, sol gözünde ise yüzde 50’sini kaybetti.

KENDİME YAPTIĞIM EN BÜYÜK YATIRIM

San Francisco’da varlık danışmanı olarak çalışan Ülkü Doğan, mavi gözlere sahip olmak istediği için 20 yıldır renkli kontakt lens kullanıyordu. Göz rengini kahverengiden maviye kalıcı olarak değiştirmek için 12 bin dolar ödeyerek ameliyat yaptırdığında hayali gerçek oldu. Daha sonra verdiği röportajlarda “Artık kendime daha çok güveniyorum, çok mutluyum. Kendim için yaptığım en iyi yatırım bu oldu. Keşke bunu 10 yıl önce yapsaydım” sözleriyle duygularını dile getirdi.