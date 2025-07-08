Salih Yaşar Aybar'ın 45 yıllık protez bacak hayali gerçek oldu! "Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var"

Adana'da Salih Yaşar Aybar'ın (63), 18 yaşında geçirdiği yılancık (erizipel) hastalığı nedeniyle ayağında oluşan yaranın enfeksiyon kapması sonucu bacağı kesildi. Bir gözü de yüzde 5 oranında gören Aybar'ın, protez bacak takılmasıyla 45 yıllık hayali gerçek oldu. Sevinç gözyaşları döken Aybar, "Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var, yürüyebiliyorum" dedi.

Adana Feke'ye bağlı Çandırlar Mahallesi'nde zor şartlar altında yalnız yaşayan Salih Yaşar Aybar'ın protez bacak hayali gerçek oldu. 18 yaşında yakalandığı yılancık hastalığı nedeniyle ayağında oluşan yaranın enfeksiyon kapmasıyla bacağı kesilen Aybar, 45 yıl boyunca hayalini kurduğu mekanik bacağa kavuştu.

Bacağının kesilmesi sonrası gelişen görme engeli nedeniyle çok sıkıntılı günler geçiren Aybar, mekanik protez bacağının takılmasının ardından rahat bir nefes aldı. Yüzde 5 oranında gören Aybar'a, bu konuda da tedaviler uygulandığı öğrenildi. AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Feke Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı, Adanalılar Derneği ve gönüllüler, Aybar'ın hem protez bacak hem de göz tedavisi sürecinde seferber oldu.

"GÖZÜM YÜZDE 5 GÖRÜYOR AMA ARTIK AYAĞIM VAR"

8 ay süren fizik tedavi sürecinin ardından yeni protez bacağına kavuşan Salih Yaşar Aybar, "Yıllardır dua ediyordum. Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var, yürüyebiliyorum. Dünyalar benim oldu" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BENİ DUYDU"

Sevinç gözyaşı döktüğünü belirten Aybar, "18 yaşında bacağım kesildi. Sonra tek gözüm de görmez oldu. 45 yıldır hayalin peşindeydim. 'Bir bacağım olsun, kimseye yük olmadan yaşayayım' istedim. İhlas Haber Ajansı sesimi duyurdu, Türkiye beni duydu. Hayırseverlerin desteğiyle yeniden ayağa kalktım. Herkes destek verdi. Artık geleceğe dair umudum var. Bazen sevinçten bağırıyorum. Hayatımda çok şey değişti. Bulaşığımı, çamaşırımı kendim yıkıyorum. Allah razı olsun" dedi.

"ONU YÜRÜRKEN GÖRMEK BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Aybar'ın komşusu Ömer Savaş, protez ayağı takılmadan Salih Yaşar'ın umutsuz bir hayat sürdüğünü belirterek, "Yıllarca çok zor durumda yaşadı. El birliğiyle destek olduk. Şimdi onu yürürken görmek, gözlerinde güller açtığını görmek bizi de çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.