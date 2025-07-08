Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Salih Yaşar Aybar'ın 45 yıllık protez bacak hayali gerçek oldu! "Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var"

Salih Yaşar Aybar'ın 45 yıllık protez bacak hayali gerçek oldu! "Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Salih Yaşar Aybar&#039;ın 45 yıllık protez bacak hayali gerçek oldu! &quot;Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var&quot;
Yaşam, Sağlık, Protez Bacak, İyileşme, Fedakarlık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Salih Yaşar Aybar'ın (63), 18 yaşında geçirdiği yılancık (erizipel) hastalığı nedeniyle ayağında oluşan yaranın enfeksiyon kapması sonucu bacağı kesildi. Bir gözü de yüzde 5 oranında gören Aybar'ın, protez bacak takılmasıyla 45 yıllık hayali gerçek oldu. Sevinç gözyaşları döken Aybar, "Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var, yürüyebiliyorum" dedi.

Adana Feke'ye bağlı Çandırlar Mahallesi'nde zor şartlar altında yalnız yaşayan Salih Yaşar Aybar'ın protez bacak hayali gerçek oldu. 18 yaşında yakalandığı yılancık hastalığı nedeniyle ayağında oluşan yaranın enfeksiyon kapmasıyla bacağı kesilen Aybar, 45 yıl boyunca hayalini kurduğu mekanik bacağa kavuştu.

Salih Yaşar Aybar'ın 45 yıllık protez bacak hayali gerçek oldu!

Bacağının kesilmesi sonrası gelişen görme engeli nedeniyle çok sıkıntılı günler geçiren Aybar, mekanik protez bacağının takılmasının ardından rahat bir nefes aldı. Yüzde 5 oranında gören Aybar'a, bu konuda da tedaviler uygulandığı öğrenildi. AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Feke Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı, Adanalılar Derneği ve gönüllüler, Aybar'ın hem protez bacak hem de göz tedavisi sürecinde seferber oldu.

"GÖZÜM YÜZDE 5 GÖRÜYOR AMA ARTIK AYAĞIM VAR"

8 ay süren fizik tedavi sürecinin ardından yeni protez bacağına kavuşan Salih Yaşar Aybar, "Yıllardır dua ediyordum. Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var, yürüyebiliyorum. Dünyalar benim oldu" şeklinde konuştu.

Salih Yaşar Aybar'ın 45 yıllık protez bacak hayali gerçek oldu!

"TÜRKİYE BENİ DUYDU"

Sevinç gözyaşı döktüğünü belirten Aybar, "18 yaşında bacağım kesildi. Sonra tek gözüm de görmez oldu. 45 yıldır hayalin peşindeydim. 'Bir bacağım olsun, kimseye yük olmadan yaşayayım' istedim. İhlas Haber Ajansı sesimi duyurdu, Türkiye beni duydu. Hayırseverlerin desteğiyle yeniden ayağa kalktım. Herkes destek verdi. Artık geleceğe dair umudum var. Bazen sevinçten bağırıyorum. Hayatımda çok şey değişti. Bulaşığımı, çamaşırımı kendim yıkıyorum. Allah razı olsun" dedi.

Salih Yaşar Aybar'ın 45 yıllık protez bacak hayali gerçek oldu!

"ONU YÜRÜRKEN GÖRMEK BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Aybar'ın komşusu Ömer Savaş, protez ayağı takılmadan Salih Yaşar'ın umutsuz bir hayat sürdüğünü belirterek, "Yıllarca çok zor durumda yaşadı. El birliğiyle destek olduk. Şimdi onu yürürken görmek, gözlerinde güller açtığını görmek bizi de çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Salih Yaşar Aybar'ın 45 yıllık protez bacak hayali gerçek oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayahan'ın kızı Beste Açar ile ilgili olay iddia! O isimle dini nikâh kıydıİstanbul'da DEAŞ operasyonu! Özgür Altun'un karısı da tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Küçük bir atölye ile başladı! Tam 4 kuşaktır var… Köylülerin imdadına yetişiyorlar - YaşamKüçük bir atölye ile başladı! Tam 4 kuşaktır var…55 yaşında iki dosya yaktı, pes etmedi! 12. defada başardı - Yaşam55 yaşında iki dosya yaktı, pes etmedi!15 gündür aranan Fatma Nur'dan iyi haber! ''İçimdeki ateş söndü'' - Yaşam15 gündür kayıptı! 13 yaşındaki Fatma Nur'dan iyi haber65 yılın en kurak senesinde su sevinci! Depremde kuruyan kuyuyu ortaya çıkardılar - Yaşam6 Şubat depremiyle kurumuştu, en kurak yılda ortaya çıktıTürkiye'de nadir görülen doğa olayı! Adadan adaya yürüyerek geçtiler - YaşamBurası Türkiye! Adadan adaya yürüyerek geçtiler1870'li yıllarda yapılmaya başlandı! Dünyanın en zorlu yollarından biri... Kayalar düşünce ulaşıma kapandı - YaşamDünyanın en zorlu yollarından biri ulaşıma kapandı
Sonraki Haber Yükleniyor...