Sabah saatlerinde yoğunsa dikkat! Ağız kokusunun sebebi şeker olabilir

Birçok kişinin sabahları ağız kokusuyla uyanmaktan şikâyetçi olduğunu söyleyen ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, kokunun farklı hastalıkların habercisi olabileceğini bildirdi. Dr. Meşe “Dilin yüzeyinde biriken bakteriler ve yemek artıkları ağız kokusuna sebep olabilir. Dilin düzenli olarak fırçalanması önemlidir.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Birçok kişinin sabahları ağız kokusuyla uyanmaktan şikâyetçi olduğunu söyleyen ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, kokunun farklı hastalıkların habercisi olabileceğini bildirdi. Dr. Meşe “Dilin yüzeyinde biriken bakteriler ve yemek artıkları ağız kokusuna sebep olabilir. Dilin düzenli olarak fırçalanması önemlidir. Özellikle şekerli yiyeceklerin gece tüketilmesi, ağızda bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlayabilir. Ağızı açık uyumak veya bazı ilaçların yan etkileri, ağız kuruluğuna sebep olabilir, bu da kokuya katkı sağlar. Gündüz yeterince su içmemek, ağız kuruluğuna yol açarak sabahları ağız kokusunu artırabilir. Diş çürükleri, diş eti hastalıkları veya enfeksiyonlar, ağızda kötü kokulara sebep olabilir. Sinüzit, akciğer enfeksiyonları veya diyabet gibi bazı sağlık problemleri de ağız kokusunu etkileyebilir” dedi.