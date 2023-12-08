Sağlık Bakanı Koca'dan Bursa paylaşımı: Ambulanslar, hayatımızda, müze konusu olacak kadar önemli

8 Aralık 2023 10:05 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:59

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa’da kurulan “İnegöl Sağlık Tarihi, Ambulans Tarihi ve Oyuncak Ambulans Müzesi” ile ilgili paylaşımda bulundu. Koca, bu müzeyle sağlık tarihine ışık tutarken eski ambulansları ile oyuncak ambulanslarıyla hastaların stresini azaltması amaçlandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yılları kateden ambulanslar İnegöl Devlet Hastanesi Ambulans Müzesinde. 1. Dünya Savaşı zamanında kullanılan bisiklet ambulanstan günümüze dek kullanılan farklı kategorilerdeki ambulansları müzemizde görebilirsiniz. Ambulanslar, hayatımızda, müze konusu olacak kadar önemli."

Bakan Koca’nın görüntülerini paylaştığı “İnegöl Sağlık Tarihi, Ambulans Tarihi ve Oyuncak Ambulans Müzesi”, tarihi ambulansları, yüzlerce yıllık belge ve canlandırmalarıyla hastaneye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Hastane girişindeki alana kurulan ve sağlık tarihi, eski ambulansları ile oyuncak ambulanslarıyla hastaların stresini azaltması amaçlanan müze, farklı ayrıntılarıyla ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.