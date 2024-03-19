Sahur ve iftar için sağlıklı beslenme rehberi! Uzmanı dikkat edilmesi gerekenleri tek tek anlattı

Ramazanda ne kadar su içmeliyiz, beslenme alışkanlıklarında yapılan hatalar neler? Hangi hurma çeşitleri daha besleyici? Türkiye Hastanesi'nden diyetisyen Bahattin Aslan, ideal sahur ve iftar diyetiyle ilgili en yaygın soruları Türkiye Today’e cevapladı.

Aslan, sahurda yapılan yaygın hataları vurgulayarak, hafif bir öğün tüketmenin önemine dikkat çekti ve "Sahurda yapılan en büyük hata, yüksek kalorili ve yağlı yiyeceklerden oluşan bir iftar sofrası hazırlamaktır. Böyle bir diyet, mide ve bağırsakların sağlığını tehlikeye atabilir, hastalığa yol açabilir." dedi.

"İftarda ise yapılan en büyük hatalar, aşırı yağlı ve kızartılmış yemekler tercih etmek, aşırı hızlı ve çok miktarlarda besin tüketmek, yemek sonrası hemen çay ve tatlı tüketmek, asitli içecek tüketmek." diye ekledi.

“ORUCUMUZU SU, HURMA VEYA ZEYTİNLE AÇMALIYIZ”

Orucu neyle açmak gerektiği konusuna da açıklık getiren Aslan şöyle diyor: "İftara kadar gün boyunca susuz kaldığımız için su, kan şekerimizi yükselmek için hurma veya düşük tansiyonumuzu yükseltmek için zeytin ile açıp sonrasında sindirim sistemimizi hemen yormamak için çorba ile devam etmeli ve ara verdikten bir süre sonra ana yemek tüketmeliyiz. Bir mola verdikten sonra ana yemeğimizi tüketmeliyiz. Sahurda, yumurta, az tuzlu peynirler, tam tahıllı ekmekler, hurma, pastırma ve kıyma gibi yüksek proteinli ve tok tutan yiyecekler tüketmek, ertesi gün rahat bir şekilde oruç tutmamızı sağlayacak.”

HURMA SEÇERKEN DİKKAT

“Hurma seçerken nelere dikkat edilmeli?” sorusunu da cevaplayan Aslan, "Hurma seçerken, taze, lezzetli, dolgun, biraz sulu ve lif bakımından zengin olanları tercih edin. Bu, daha pahalı çeşitlere, örneğin Kudüs ve Mekke hurmalarına yönlendirir. Kudüs Medjoul hurması, karotenoidler, fenolik asitler, folik asit, demir, kalsiyum, magnezyum ve diğer temel mineraller açısından yüksek seviyeleriyle ve belirgin tatlı lezzetiyle öne çıkar. Öte yandan, Mekke hurması, 100 gramda 6.7 gram lif içermesiyle, kabızlık sorunu olanlar ve daha az şekerli hurmaları tercih edenler tarafından, yüksek lif içeriğine rağmen daha kuru dokusu nedeniyle tercih edilir." dedi.

SAĞLIKLI SAHUR MENÜSÜ ALTERNATİFLERİ

Sahur için 2 menü önerisi Diyetisyen Aslan, ertesi gün susuzluk hissetmemek için uygulanabilecek iki diyet planı öneriyor:

Birinci menü: İki yumurta, bir dilim peynir, bir yemek kaşığı bal, iki ceviz, bir hurma, bir kayısı, iki-üç dilim tam tahıllı ekmek (tam buğday, çavdar, kepek), domates, salatalık, yeşillik, çay, şekersiz taze meyve suyu, düşük şekerli komposto.

İkinci menü: 2 yumurta+ 1 dilim peynir+1 yemek kaşığı bal-2 ceviz+1 hurma+1 kayısı+ 2-3 dilim tahıllı ekmek (tam buğday- çavdar- kepek) + domates- salatalık yeşillikler,

Çay- şekersiz taze meyve suyu- az şekerli kompostolar da tüketilebilir.

Diyetisyen Bahattin Aslan, ramazan boyunca susuzluğu önlemek için kızartılmış yüksek yağlı yiyeceklerden, ağır hamur işlerinden ve şekerli tatlılardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak “Sahur ve iftar arasında 2-2,5 lt sıvı almak gerekir, yeterli su içemiyorsak az şekerli limonata, komposto, tuzsuz ayran, şerbet ve maden suyu ile de takviye edebiliriz.” dedi.