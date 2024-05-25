Sarımsağın böylesini yemeyin! İnsan dışkısı tespit edildi, uzmanlar tehlikeye dikkat çekti

İbn-i Sina'nın 2 bin yıllık sırrı! Limon ve sarımsaktan 30 kat güçlü, öksürüğün bir numaralı düşmanı

İbn-i Sina'nın 2 bin yıllık sırrı! Limon ve sarımsaktan 30 kat güçlü, öksürüğün bir numaralı düşmanı

Kanada ve Amerika’da son yapılan çalışmalarda Çin sarımsağında birden çok zararlı madde tespit edildi. Yapılan açıklamada sarımsakta ağır metal olduğuna vurgu yapıldı. İnsan sağlığını tehdit eden bu duruma uzmanlar dikkat çekiyor. Peki, satın alırken Çin sarımsağı mı değil mi, nasıl anlaşılır? İşte tüyolar…

Sarımsak çok faydalı ama alırken sahtesine dikkat! Bir tarafta yerlisi, diğer tarafta Çin’den ithal edileni… Daha önceden yayılan sarımsakta insan dışkısı iddiasına son olarak ‘ağır metal’ de eklendi.

İNSAN DIŞKISINDAN ÜRETİLEN GÜBRE KULLANILIYOR

Kanada ve Amerika’da yapılan incelemelerde Çin’den gelen sarımsakların büyük tehlike barındırdığına dikkat çekildi. İddiaya göre, Çin’den gelen sarımsaklarda hayvan gübresi yerine insan dışkısından üretilmiş gübre kullanıyor.

GIDA ZEHİRLENENMESİ RİSKİ TAŞIYOR

Konuyla ilgili ATV haberde konuşan Gıda Mühendisi Nurten Sırma, “Kanada’dan gelen raporlar var, bu üründe zaman zaman ağır metal, zaman zaman insan dışkısı kaynaklı ‘esherishia’ bulundu. Renk ağartıcı klorit gibi maddelerin varlığı da tespit edildi. Çin sarımsağının yetiştiği toprakta yakın yerde bir kanalizasyon akıntısı olabilir. Bu aşamalardan geçen bir sarımsakta gıda zehirlenmesi riski var” diyerek uyardı.

YERLİ Mİ İHTAL Mİ, NASIL AYIRT EDİLİR?

Çin sarımsağı yıllar önce hayatımıza girdi ve hem marketlerde hem de pazarlarda bulunuyor. Ancak uzmanlar Çin sarımsağında tehlikenin çok büyük olduğuna vurgu yapılıyor. Dünyada ithalatı yapılan Çin sarımsağı ile ilgili çeşitli şaibeler de var. Peki yerli sarımsak ve ithal sarımsak nasıl ayırt edilebilir? Gıda Mühendisi Nurten Sırma, püf noktalarını şöyle açıklıyor:

-İki sarımsağı ayıran unsurlar var. Kastamonu yöresine ait sarımsakların dip kısmı beyaz değildir. Rengi biraz daha kırmızı ve mora dönük. Çin sarımsağının dibi biraz daha beyaz ve diş sayısı biraz daha az. Yendiği zaman sarımsağın kendine has lezzetini de yakalayamıyorsunuz, yavan bir tat var.