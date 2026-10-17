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Sağlık

Selden sonra enfeksiyona dikkat! Tetanos aşınız yoksa yaptırın

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Selden sonra enfeksiyona dikkat! Tetanos aşınız yoksa yaptırın
Başlık ResmiSelden sonra enfeksiyona dikkat! Tetanos aşınız yoksa yaptırın

Sel felaketinin ardından geride kalan su ve çamur, ciddi enfeksiyon risklerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, kirli suyla temastan kaçınılması ve temizlik sırasında koruyucu önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Yaralanma yaşayanların ise tetanos aşısı durumunu kontrol ettirerek vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması öneriliyor.

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İstanbul’da yoğun yağışlardan sonra meydana gelen su baskınları enfeksiyon riskini de gündeme getirdi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, şu noktalara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor:

- İlk günler şebeke suyu değil, en az bir dakika kaynatılmış su kullanın.

- Sel suyuyla temas etmiş veya buzdolabında uzun süre elektriksiz kalmış bütün gıdaları atın.

- Biberon, emzik ve yemek kaplarını kaynatmadan kesinlikle kullanmayın.

- Sel suyuyla temas etmekten kaçının. Temas zorunluysa çizme, plastik eldiven ve koruyucu kıyafet giyin. Vücudunuzda açık yara varsa su geçirmez bantla kapatın.

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- Evdeki sel suyunu tahliye ettikten sonra yüzeyleri çamaşır suyu katılmış suyla dezenfekte edin.

- Islanmış halı, yatak ve kumaş eşyalar dezenfekte edilemiyorsa mantar/bakteri yuvası olmaması için elden çıkarın.

- Sel temizleme veya kurtarma çalışmalarında yaralanma (çivi batması, kesik) yaşanırsa tetanos aşısı için vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun.

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