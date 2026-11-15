Sigara bırakma polikliniklerine akın ettiler! Rekor sayı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında sigara bırakma polikliniklerinde hizmet alan kişi sayısının 356 bine ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Türkiye genelinde 1910'dan fazla poliklinik hizmet verirken, 2015'ten bu yana 1,5 milyondan fazla kişiye ücretsiz sigara bırakma ilacı desteği sağlandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de sigarayla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

"1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl yaklaşık 34 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konulduğu belirtildi. Hastalığın erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırada, kadınlarda ise dördüncü sırada bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı içerisinde sigara bırakma polikliniklerinden yararlanan kişi sayısının 356 bine ulaştığı ve bu rakamla yıllık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesinin görüldüğü bildirildi.

AKCİĞER KANSERİNİN EN BÜYÜK NEDENİ TÜTÜN KULLANIMI

Akciğer kanserinin önlenebilir en önemli risk faktörünün tütün ve tütün ürünleri olduğuna dikkat çeken Bakanlık, elektronik sigaralar da dahil olmak üzere bu ürünlerin kullanımının akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 80-90'ından sorumlu olduğunu vurguladı.

Açıklamada, akciğer kanserinden korunmanın en etkili yolunun tütün ürünlerinden tamamen uzak durmak olduğu hatırlatıldı. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların Türkiye genelinde faaliyet gösteren 1910'dan fazla sigara bırakma polikliniğinden destek alabileceği kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Sigara QR kod ile satılacak! Kişisel bilgiler paylaşılmayacak

ÜCRETSİZ İLAÇ DESTEĞİ 1,5 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

Sigara bırakma hizmetlerinin yalnızca yüz yüze polikliniklerle sınırlı olmadığına işaret edilen açıklamada, 380'den fazla çevrim içi polikliniğin de uzaktan sağlık hizmeti sunduğu belirtildi.

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden vatandaşlara günün her saati danışmanlık ve motivasyon desteği verildiği, 2025 yılından bu yana hatta gelen yaklaşık 670 bin çağrının cevaplandığı aktarıldı.

Sigara bırakma tedavisinde uygun görülen kişilere ücretsiz ilaç desteği de sağlandığı belirtilen açıklamada, 2015 yılından bu yana 1 milyon 500 binden fazla kişinin bu imkandan yararlandığı bildirildi.

DENETİMLER 81 İLDE 7/24 SÜRÜYOR

Bakanlık, dumansız hava sahasının korunması amacıyla denetimlerin de kesintisiz devam ettiğini duyurdu. 81 ilde yetkilendirilen kamu görevlilerinden oluşan ekiplerin, haftanın 7 günü ve günün 24 saati denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

ALO 184 SABİM Tütün İhbar Hattı'na yapılan bildirimler ile Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden iletilen ihbarların da denetim süreçlerinde değerlendirildiği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala