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Haberler > Sağlık > Sigara içenlerde risk fazla! Organları yağlandırıyor, hastalıklara davetiye çıkarıyor

Sigara içenlerde risk fazla! Organları yağlandırıyor, hastalıklara davetiye çıkarıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sigara içenlerde risk fazla! Organları yağlandırıyor, hastalıklara davetiye çıkarıyor

Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bilim insanları, sigara içenlerde iç organ yağlanmasının, içmeyenlere göre daha fazla olabileceğini tespit etti. Uzmanlar bu durumun başka ciddi hastalık riski teşkil ettiğine de dikkat çekti.

Addiction dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim insanları yaklaşık 1,7 milyon sigara kullanıcısının verilerini inceledi. Çalışmada sigara içen kişilerde iç organ yağlanmasının içmeyenlere oranla daha fazla görüldüğü tespit edildi.

DİYABET VE DEMANSI DA TETİKLİYOR

Kopenhag Üniversitesinden araştırmacılar, bu kapsamda sigara içilmesinin iç organ yağlanmasını artırabildiğini ortaya koydu.

Araştırma ekibi lideri Dr. German Carrasquilla, araştırmaya dair "Halk sağlığı açısından bakıldığında, bu bulgular sigara içmeyi önlemeye ve azaltmaya yönelik çabaların önemini güçlendiriyor. Çünkü bu iç organlardaki yağların ve bununla ilişkili tüm kronik hastalıkların azaltılmasına da yardımcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Carrasquilla, iç organ yağlanması riskini düşürmenin, diğer önemli hastalık risklerini de düşürdüğünü ifade etti.

Uzmanlar, iç organları saran bu yağlanma türünün kalp hastalıkları, diyabet, demans ve felç riskiyle ilişkisi olduğu uyarısında bulundu.

Bilim insanları, daha zayıf vücut tipine sahip kişilerde de önemli ölçüde iç yağlanma olabileceğine, bunun da ciddi hastalık riski teşkil ettiğine dikkati çekti.

 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
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