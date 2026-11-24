Pankreas kanserinin sarılık, istemsiz kilo kaybı ve karın ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, hastalığın bazı vakalarda ileri evreye kadar fark edilemeyebildiği uyarısında bulundu. Yıldırım, erken tanı ve doğru tedavi planlamasında endoskopik ultrasonografi yönteminin önemine dikkat çekti.

Özetle Kaydet a- | +A

Pankreas kanseri, dünyada kanser kaynaklı ölümlerde 6. sırada yer alıyor. Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, bazen ileri döneme kadar tanı konulamayan pankreas kanseri hakkında önemli bilgiler verdi.

BU BELİRTİLER GÖZARDI EDİLMEMELİ

Yıldırım, "Pankreas kanseri tutulum bölgesine göre değişik semptomlarla karşımıza gelebilir. Sarılığa ve kilo kaybına sebep olabilir ama bazen de tuttuğu bölge nedeniyle semptoma yol açmayıp ileri evrede, metastaz yaptıktan sonra tanı konulabilir. Böyle durumlarda hastalığın tedavisinde geç kalınma ihtimali oldukça yüksektir. İstemsiz kilo kaybı, karın ağrısı ve-veya sarılık olan kişilerin radyolojik yöntemlerle dikkatlice değerlendirilmesi, tümör teşhis edilirse evreleme ve tedavi planının doğru yapılması önemlidir. Endoskopik ultrasonografi dediğimiz yöntemle pankreas bezinin ve varsa kitlenin değerlendirilmesi, şüphe halinde kitleden biyopsi alınarak tümörün tanısının konması ve doğru tedavi planının yapılması önemlidir" dedi.

BAKMADAN GEÇME SAĞLIK Kanserle mücadelede çağ atlatacak! Proton tedavisi kanserli çocuklara da umut olacak

TANI SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRAN YÖNTEM: EUS

Tanı ve tedavi yönteminden de bahseden Prof. Dr. Yıldırım, "Pankreas tümöründen kuşkulandığımız hastalarda radyolojik değerlendirmede tomografi veya MR çekilmesi önemli. Pankreası her zaman ultrasonografi ile değerlendirmek mümkün olmuyor. Pankreasta bir lezyon görüldüyse bu lezyon, tümöral bir lezyon mu, bunun değerlendirilmesi gerekir. Bu lezyon tümöral bir lezyonsa ameliyatla çıkarılması mümkün mü yoksa ameliyat aşamasını geçmiş ve kemoterapiyle tedavi edilmesi gereken bir aşamada mı, bu değerlendirme de önemli. Bazı vakalarda doğru tedavi planının yapılabilmesi için biyopsi alınması gerekmekte. Endoskopik ultrasonografi (EUS) denilen cihazlarla kitleden biyopsi alıp, tanı koyabiliyoruz. EUS, tomografi veya MR ile değerlendirilmiş olan kitlenin daha yakın bir bölgeden, yani mideden veya on iki parmak bağırsağından değerlendirilmesine ve kitleye ulaşarak biyopsi almamıza imkan sağlar. Endoskopik cihazlar, mide ve bağırsak kanserlerini görmemizi, oraya müdahale etmemizi sağlıyor. EUS dediğimiz cihazda ise endoskopi cihazı üzerine monte edilmiş bir ultrason sistemi mevcut. Böylece hem mide bağırsak sisteminde değerlendirme yapabiliyor hem de mide bağırsak sistemine yakın komşuluğu olan bölgelerde değerlendirme yapabiliyoruz. Mide ve bağırsağın içerisindeki bir lezyonu EUS ile değerlendirip yayılım derinliğini ve çevresindeki lenf bezlerine yayılım olup olmadığını gözden geçirme imkânımız olduğu gibi aynı zamanda mide bağırsak sistemine yakın organlar olan safra kesesi, karaciğer ve pankreas gibi organların değerlendirilmesi noktasında da EUS oldukça değerli bir yöntemdir" diye konuştu.

EUS ile dışkı kaçıran hastaların makat kaslarındaki bütünlüğe de bakıldığını ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, ayrıca şunları söyledi:

"Yemek borusuna komşu akciğer lezyonlarının, kalın bağırsağın son kısmındaki lezyonların ve dışkı kaçırmanın ortaya çıkmasında önemli olan makat kaslarının değerlendirilmesinde ve bu bölgelerde görebildiğimiz lezyonlardan biyopsi alınmasında da EUS kullanılıyor."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala