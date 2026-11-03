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Sağlık

Tıkalı şah damarı uyanıkken açıldı! Titanic müziği eşliğinde narkozsuz ameliyat

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Tıkalı şah damarı uyanıkken açıldı! Titanic müziği eşliğinde narkozsuz ameliyat
Başlık ResmiTıkalı şah damarı uyanıkken açıldı! Titanic müziği eşliğinde narkozsuz ameliyat

Şah damarı yüzde 90’a yakın tıkalı olan 70 yaşındaki İlhami Adıgüzel, genel anestezi almadan, doktorlarıyla sohbet edip Titanic müziği dinlediği 15 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu.

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Ziyneti Kocabıyık
ZİYNETİ KOCABIYIK

Ankara’da yaşayan 70 yaşındaki İlhami Adıgüzel, rutin sağlık kontrollerinde şah damarının yüzde 90’a yakın tıkalı olduğunu ve ciddi felç riski taşıdığını öğrendi. Acil ameliyat olması gereken Adıgüzel, genel anestezi alarak uyutulmak istemeyince çareyi İstanbul’da buldu.

Tıkalı şah damarı uyanıkken açıldı! Titanic müziği eşliğinde narkozsuz ameliyat
Başlık ResmiTıkalı şah damarı uyanıkken açıldı! Titanic müziği eşliğinde narkozsuz ameliyat

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesine başvuran yaşlı adam, kalp damar cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Cengiz Köksal ve Doç. Dr. Emre Selçuk tarafından gerçekleştirilen ve sadece 15 dakika süren operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyat boyunca doktorlarıyla sohbet eden ve sakinleştirici dahi almayan Adıgüzel, operasyon sırasında beynin kan akışının kesilmemesi için uygulanan özel teknik sayesinde uyanık kaldı.

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Doç. Dr. Emre Selçuk, genel anestezi uygulanmamasının hastanın nörolojik durumunu anlık takip etme fırsatı sunduğunu ve anestezinin risklerini ortadan kaldırdığını vurguladı. Ameliyathanede Titanic müziği dinleyerek ameliyat olan Adıgüzel ise “Hiç uyumadan, konuşarak ve müzik eşliğinde sağlığıma yeniden kavuştum” dedi.

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