Üçlü virüs saldırısı! Grip alarmı erken çaldı, hastane acilleri doldu taştı

Türkiye’nin önde gelen beş uzmanlık derneği, griple mücadele konusunda bir deklarasyon yayınladı. Buna göre özellikle risk grubundaki kişiler olmak üzere, altı aydan büyük herkesin aşılanması öneriliyor.

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Bu yıl grip erken geldi. Hastane acilleri, yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı şikâyetleri ile başvuran hastalarla dolmaya başladı. Bu yıl grip mevsiminin geçtiğimiz yıllara oranla erken başlamasının sebebinin havadaki ani sıcaklık düşüşü ile okulların açılmasının aynı döneme denk gelmesi olduğunu vurgulayan uzmanlar, “Üçlü virüs saldırısı altındayız. Grip aşınızı yaptırın, kapalı ortamlarda maske kullanın ve bağışıklığınızı güçlü tutun” uyarısında bulunuyor. Artan grip vakalarına karşı alınabilecek tedbirleri belirlemek için Türkiye’nin farklı uzmanlık alanlarından beş uzmanlık derneği bir araya gelerek bir deklarasyon yayınladı.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Avrasya Kalp Yetersizliği Derneği (HFS-Eurasia) ve Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) tarafından hazırlanan “Multidisipliner Uzlaşı Raporu 2026”da özellikle altı aydan büyük herkese grip aşısı yapılması, yüksek risk grubundaki kişilerin her yıl aşılanması öneriliyor. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk, influenza’nın özellikle risk grubundaki kişiler açısından ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, vatandaşların belirtileri hafife almaması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Öztürk, 65 yaş ve üzerindekiler, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik hastalığı bulunanlar, gebeler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip açısından daha yüksek risk taşıdığını belirterek, bu kişilerin her yıl grip aşısı yaptırmasının önemine dikkati çekti.

KALABALIK VE KAPALI ALANLARA DİKKAT

Uzmanlar, her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen grip sezonunda yalnızca aşıya değil, günlük yaşamda alınabilecek önlemlere de vurgu yapıyor. Özellikle toplu taşıma gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanılması, el hijyenine dikkat edilmesi, hastalık belirtileri gösteren kişilerle yakın temasın azaltılması ve yeterli uyku ile dengeli beslenmenin önemine işaret ediliyor. Uzmanlara göre grip aşısının koruyucu etkisi yaklaşık bir iki hafta içinde başlıyor. En uygun dönem virüsün yaygınlaşmasından önceki sonbahar ayları olsa da grip sezonu boyunca aşı yapılabiliyor.

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ÜÇ VİRÜSE KARŞI ÜÇLÜ KORUMA

VICTORIA GRİBİ



Beş uzmanlık derneğinin raporunda güncel yaklaşım doğrultusunda A(H1N1) pdm09, A(H3N2) ve B/Victoria influenza virüslerini hedefleyen üç bileşenli, yani trivalan influenza aşılarına yer veriliyor. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde dolaşımda olan influenza virüslerini sürekli takip ediyor ve influenza virüslerinde meydana gelen antijenik değişiklikleri dikkate alarak aşı içeriğine ilişkin önerilerini her sezon güncelliyor. Bu doğrultuda 2026–2027 Kuzey Yarım Küre İnfluenza Sezonu için de trivalan influenza aşıları öneriliyor.

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