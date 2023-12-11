Uzmanından acile gelen hastalar için hassasiyet çağrısı! 'Biraz sabır ve hoşgörü istiyoruz'

11 Aralık 2023 15:27 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:28

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polikliğine gidemeyecek kadar acil durumda olan veya hayati tehlikesi bulunan hastalar, sağlık hizmetinden yararlanmak için hastanelerin “acil servis” bölümüne başvuruyor. Acil servise başvuran hastalar, acil serviste görev alan uzman doktor tarafından değerlendirilerek, öncelik sırasına göre “kırmızı, sarı ve yeşil” alan hastası olarak belirleniyor. Hastaların acil servisleri bilinçsizce kullanması ise hasta yoğunluğuna sebep olup karmaşıklığa yol açıyor.

"HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN HASTALAR OLUYOR"

Acile gelen hastaların triyaj sistemine göre “kırmızı, sarı ve yeşil” alan hastası olarak isimlendirdiklerini ifade eden Acil Tıp Uzmanı Uzman Doktor Seda Fidan, “Polikliniğe gidemeyecek kadar acil hastalığı ve hayati bir tehlikesi olan durumlarda acile gelmesi gereken hastalar oluyor. En acil dediğimiz kırmızı alanlar genelde ani kalp durması, kalp krizi ya da yüksek enerjili trafik kazaları gibi durumlar oluyor. Sarı alan hastaları daha çok nefes darlığı, ciddi karın ağrıları olabiliyor. Yeşil alan hastaları da daha çok boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ishal tarzı hastalar oluyor. Hastalar bunun bilincinde olamayabilirler çünkü nasıl bir tanısı olacak veya ne gibi bir durumda olduklarının kararını veremezler. Aslında bir bakıma acile başvurmak da haklılar ama bunun kararını biz veriyoruz. Triyaj’da bir doktor ya da triyajdan sorumlu, gerçekten bu işi yapabilen sağlık memuru veya acil tıp teknisyeni vasfında bir elemanımız oluyor. Hastanın bekleyebileceği veya bekleyemeyeceği kararını veriyoruz” diye konuştu.

Acile başvuran hastaların bazılarının yeşil alan da bekletilmesinin nedenlerine de değinen Fidan, “Bu hastalarının bekletilmesinin bir nedeni de o sırada kırmızı alanda kalp durması, kalp krizi gibi şikayetlerle takip ettiğimiz hastalar oluyor. Sarı alanda takip ettiğimiz daha ciddi hastalar oluyor. O yüzden yeşil alan, biraz daha bekleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

“HER HASTA KENDİSİNİN EN ACİL HASTA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR”

Acile gelen her hastanın kendisinin en acil olduğunu düşündüğünü belirten Fidan, “Sadece bu konuda onlardan biraz sabır istiyoruz. Bunun kararını ya uzman bir doktor ya da triyajda görevli diğer arkadaşlarımız karar vermelidir. O yüzden biraz sabırlı olurlarsa bu şiddet sorununu önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Hastaneye başvuran hastalar kendi arasında bile kavga edebiliyor. O yüzden öncelikle sabır, biraz hoşgörü istiyoruz. Acile başvuran hastalar da orada çalışan personel de gerçekten olağanüstü durumlarda çalıştıkları için her iki taraf için zor oluyor” şeklinde konuştu.