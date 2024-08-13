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Yağlı göbek, ''Alzaymır'' riskini artırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, göbek ve kol bölgesinde yağlanma olan kişilerin alzaymır veya Parkinson hastalığına yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, göbek ve kol bölgesinde yağlanma olan kişilerin alzaymır veya Parkinson hastalığına yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu kişilerde, göbek yağları düşük olan kişilere göre bu hastalıklara yakalanma ihtimalinin yüzde 13 daha fazla olduğu bulundu. Kol yağları yüksek olan kişilerin ise, düşük olanlara göre hastalığa yakalanma ihtimali yüzde 18 daha fazlaydı. Ancak kas gücü yüksek olanların, kas gücü düşük olanlara göre hastalığa yakalanma ihtimali yüzde 26 daha az olduğu görüldü.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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