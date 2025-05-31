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Yaşlı hastalara büyük müjde! Raporlar artık otomatik yenilenecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşlı hastalara büyük müjde! Raporlar artık otomatik yenilenecek
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

26 Mayıs'ta başlatılan e-Rapor uygulaması birçok vatandaşın hayatını kolaylaştıracak. Buna göre, 80 yaş ve üzeri hastalar ile yatağa bağımlı hastaların raporları, herhangi bir talepte bulunmalarına gerek kalmadan yenilenecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 26 Mayıs'tan itibaren e-Rapor uygulamasını başlattıklarını duyurdu. e-Rapor uygulamasıyla 80 yaş ve üzeri ile yatağa bağımlı vatandaşlar için sağlık raporu yenileme sürecini kolaylaştırdıklarını belirten Memişoğlu, sürece dair bilgi verdi.

"SAĞLIK RAPORLARI KENDİLERİNE ULAŞTIRILACAKTIR"

Memişoğlu, "26 Mayıs’ta başlattığımız e-Rapor uygulamamızla, 80 yaş ve üzeri ile yatağa bağımlı vatandaşlarımız için sağlık raporu yenileme sürecini kolaylaştırıyoruz" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Evde Sağlık Hizmetleri Ekiplerimizle rapor sürelerini elektronik sistem üzerinden otomatik olarak takip ediyoruz.

Vatandaşlarımız talepte bulunmadan ekiplerimizce randevular oluşturuyor ve ziyaret planlamaları yapıyoruz.

Özel durumlar haricinde, kamu sağlık tesislerine başvurulmasına gerek olmadan, ekiplerimiz hastaların evlerine giderek e-rapor süreçlerini tamamlıyor. Gerekli durumlarda, söz konusu süreci Uzaktan Sağlık Hizmeti ile destekliyoruz.

Yeni uygulamamızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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