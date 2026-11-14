Yıllarca fark edilmeyebiliyor! Sık sık susuyor ve tuvalete gidiyorsanız dikkat

Diyabetin uzun süre fark edilmeden ilerleyebileceği konusunda uyaran Prof. Dr. Türkan Mete, aşırı susama, sık idrara çıkma, halsizlik ve bulanık görme gibi belirtilere dikkat çekti. Özellikle risk grubundaki kişilerin şikâyetleri olmasa bile kan şekeri taramalarını ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Mete, erken tanının organ hasarı riskini azaltmada önemli rol oynadığını belirtti.

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Diyabet, vücudun yeterli insülin üretememesi veya ürettiği insülini etkili kullanamaması sonucunda kan şekerinin yükselmesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Tip 1 diyabette vücut çok az insülin üretiyor ya da hiç üretemiyor. Tip 2 diyabette ise vücut insülini etkili kullanamıyor ve zamanla insülin üretimi de yetersiz kalabiliyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Türkan Mete, hastalığın belirtileri, risk faktörleri ve erken tanının önemine ilişkin bilgi verdi.

"BULANIK GÖRME VE İSTEMSİZ KİLO KAYBI DA BELİRTİ OLABİLİR"

Diyabetin belirtilerine değinen Prof. Dr. Mete, "Normalden fazla susama, sık idrara çıkma, halsizlik, bulanık görme ve istemsiz kilo kaybı diyabetin belirtileri arasında yer alıyor. Bu şikâyetleri yaşayan kişilerin hekime başvurması gerekiyor. Tip 2 diyabette belirtiler yavaş gelişebildiği için bazı kişiler kan şekeri yüksekliğini ancak yapılan kan testleri sonucunda öğrenebiliyor" diye konuştu.

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"AİLE ÖYKÜSÜ VE GEBELİK DİYABETİ RİSKİ ARTIRABİLİYOR"

Tip 2 diyabet gelişiminde genetik yatkınlık ve yaşam alışkanlıklarının etkili olabildiğini belirten Prof. Dr. Mete, "Ailede tip 2 diyabet öyküsü bulunması, fazla kilo, fiziksel hareketsizlik ve daha önce gebelik diyabeti geçirilmiş olması hastalık riskini artırabilen etkenler arasında yer alıyor. Bu risk faktörlerinden birine sahip kişilerin herhangi bir şikâyeti olmasa bile tarama ihtiyacını hekimleriyle değerlendirmesi önemli" dedi.

"DİYABET TANISINDA KAN TESTLERİNDEN YARARLANILIYOR"

Diyabet tanısında kullanılan testler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mete, "Açlık kan şekeri, HbA1c ve gerekli durumlarda şeker yükleme testi olarak bilinen oral glukoz tolerans testinden yararlanıyoruz. HbA1c testi yaklaşık son iki ila üç aylık ortalama kan şekeri düzeyi hakkında bilgi veriyor. Hangi testin yapılacağı ve sonuçların doğrulanması için testin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kişinin belirtilerine ve sağlık durumuna göre belirleniyor" ifadelerini kullandı.

"ERKEN TANI ORGAN HASARI RİSKİNİ AZALTMADA ÖNEMLİ"

Kan şekerinin uzun süre yüksek seyretmesinin vücudun farklı organlarını etkileyebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mete, "Kontrol altında tutulmayan diyabet gözleri, böbrekleri, sinirleri ve kalp-damar sistemini etkileyebilir. Erken tanı sayesinde tedavi ve takip planı zamanında oluşturulabilir. Bu nedenle diyabet tanısı alan kişilerin düzenli hekim kontrolünü ve kan şekeri takibini ihmal etmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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