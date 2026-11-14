24 yaşındaki Tip 1 diyabetli psikolog Nisa’nın parmak ısırtan mücadelesi

Çocuk yaşta görme yetisini kaybeden, 17 yaşında ise Tip 1 diyabet teşhisi alan 24 yaşındaki psikolog Nisa Güner, yapay zekâ teknolojisiyle engelleri aşıyor. Ekran okuyucu ve yapay zekânın görsel tarif özelliğini kullanarak insülin pompasını ve kan şekeri takibini tek başına yöneten Güner, azmiyle örnek olurken meslek hayatına atılmaya hazırlanıyor.

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Hayatın karşısına çıkardığı bütün engellere rağmen pes etmeyen âmâ psikolog Nisa, yapay zekânın görsel tarif özelliğinden faydalanarak diyabetle savaşıyor.

Halk arasında ‘tavuk karası’ veya ‘gece körlüğü’ olarak bilinen hastalık yüzünden çocuk yaşta karanlığa mahkûm olan 24 yaşındaki psikolog Nisa Güner, hayat mücadelesiyle tüm ezberleri bozuyor. Görme kaybının ardından 17 yaşında Tip 1 diyabet teşhisi alan genç psikolog, karşılaştığı iki büyük sağlık problemine rağmen hayatını bağımsız olarak sürdürmeye çalışırken, azmiyle de herkese örnek oluyor.

Şu anda sadece ışığı hissedebilen Nisa Güner, diyabet tedavisini gören kişilerin bile alışmakta zorlandığı insülin pompasıyla devam ediyor. Başlangıçta doktorlarının bile “görmeden kullanamazsın” endişelerine kulak asmayan Güner, ekran okuyucu ve yapay zekâ teknolojisi sayesinde insülin pompasını görmeden tek başına yönetiyor.

Diyabet takibini tamamen bağımsız şekilde yürüten Nisa Güner, telefonundaki VoiceOver ekran okuyucu özelliğiyle sensör ve pompa verilerine anlık olarak erişiyor. Kan şekeri seyrini gösteren glikoz grafiklerini anlamlandırmak için ise yapay zekânın görsel tarif özelliğinden faydalanıyor. Bu sayede gün içindeki tüm değerlerini kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan analiz ederek tedavisini eksiksiz uyguluyor.

Katıldığı bir eğitim programı kapsamında İstanbul’da beş ay boyunca tek başına yaşayan ve günlük hayatının her anını kendi başına yöneten Güner, önümüzdeki birkaç ay içinde psikolog olarak çalışmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki genç psikolog kendi hayatındaki güçlü duruşuyla başkalarına da ışık tutmayı hedefliyor.

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