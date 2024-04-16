Ayvalık'tan Yunanistan'a kaçmak isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Nisan 2024 09:18 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 09:19 - Güncelleme:

Sağlık Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ayvalık'ta mobil radar tarafından tespit edilen ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmek isteyen lastik bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.