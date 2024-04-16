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Haberler > Sağlık > Ayvalık'tan Yunanistan'a kaçmak isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık'tan Yunanistan'a kaçmak isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ayvalık&#039;tan Yunanistan&#039;a kaçmak isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ayvalık'ta mobil radar tarafından tespit edilen ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmek isteyen lastik bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.

Durdurulan botta 25’i çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botlarına alınan düzensiz göçmenler daha sonra karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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