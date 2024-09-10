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Haberler > Seçim 2023 > Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de manşetlere çıktı! "Ağız sulandırdı"

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de manşetlere çıktı! "Ağız sulandırdı"

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Seçim 2023 Haberleri

A Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, müsabakanın yıldızı oldu. Milli yıldızın performansı Portekiz basınında da manşetleri süsledi.

Portekiz spor basını, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. haftasında İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlerine çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de manşetlere çıktı!

Record ve Ojogo gazeteleri Kerem Aktürkoğlu'nun başarısını manşetlerinden verirken, diğer gazeteler de iç sayfalarında geniş yer ayırdı.

"Ağız sulandırdı" ifadesini kullanan Record gazetesi "Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun, Luz Stadı'na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptığını" yazdı.

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de manşetlere çıktı!

Kerem'in maç sonrasında yaptığı açıklamalarda "En alt liglerden geldim ve şimdi Benfica'dayım." şeklindeki sözü öne çıkarıldı.

Ojogo "Aktürkoğlu hat-trick yaptı.", Abola "Türkiye'nin İzlanda'ya karşı galibiyetinde Aktürkoğlu çok heyecan verici bir futbol ortaya koydu. Hat-trick yapan Benficalı futbolcunun rüya gibi performansı Türkiye'ye galibiyeti getirdi.", Publico "Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nden Bruno Lage'ye merhaba dedi." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de manşetlere çıktı!

Yapılan yorumlarda "Benfica'nın forveti, ustaca bir futbolla Türkiye'yi galibiyete taşıdı. Aktürkoğlu artık Benfica'da yeni teknik direktör Bruno Lage'nin yanında antrenmanlara çıkacak ve sol kanatta ikinci forvet olarak kullanılabilir." denildi.

 

Düzenleyen:  - Seçim 2023
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