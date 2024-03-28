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50 bin emekliye bayram destek çekleri ulaştırıldı

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50 bin emekliye bayram destek çekleri ulaştırıldı

Şirket Haberleri Haberleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Emekliye Bayram Destek Çeki’ projesine başvuru yapanlara sağladığı 1.500 TL’lik destek çekleri, toplam 50 bin emekliye ulaştırıldı.

Bursa’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerine imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, nakdi bayram desteğiyle de emekli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda ‘Emekliye Bayram Destek Çeki’ projesini başlatan Büyükşehir Belediyesi, başvuru yapan ve maaşı 20 bin TL’nin altında olan 50 bin emekliye 1.500 TL’lik nakdi desteği ulaştırdı.

Destek çekleri, vatandaşlara kişiselleştirilerek telefonlarına SMS olarak iletildi. Proje kapsamında Ramazan Bayramı’na kadar toplam 100 bin emekliye destek çekleri ulaştırılacak.

Yeni dönemde uygulayacakları yüzde 25’lik indirimlerin yanı sıra senede iki kez yapacaklarını açıkladıkları 1.500 TL’lik nakdi yardımın ilkini emeklilere ulaştırdıklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş proje hakkında şunları söyledi:

“‘Emekliye Bayram Destek Çeki’ projemize başvuru yapan ve maaşı 20 bin TL’nin altında olan 50 bin emeklimize 1.500 TL’lik destek çeklerini ulaştırdık. Daha önceki sosyal destek projelerimizde tek bir meslek grubunda geçerli olan harcama kodları, bu sefer birçok alanda geçerli olacak.

Emeklilerimize kolaylık sağlama adına çekler, BESOB’a kayıtlı üye işyerlerimizden anlaşmalı 905 mahalle bakkalında, 554 giyim ve ayakkabı mağazasında ve 324 kırtasiyede geçerli olacak.

21 Nisan 2024’e kadar kullanılabilecek bu harcama kodları, toplamda anlaşmalı bin 783 üye iş yerinde geçerli olacak. 100 bin emeklimizi 150 milyon TL değerinde destekleyeceğimiz bayram destek çeki başvuruları 31 Mart 2024’e kadar devam ediyor.

Bu proje sayesinde bayram öncesi, piyasaya yaklaşık 150 milyon TL değerinde bir destek de sağlamış oluyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın emektarı olan, Bursa’mızın ve ülkemizin bugünlere gelmesi için alın teri döken bütün emeklilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Emeklilerimize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyor, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” 

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
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