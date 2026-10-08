ACE BPSC 2026 Zirvesi görkemli bir açılışla başladı! Dünya ticaretinin yeni rotası İstanbul’da çiziliyor

Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) ev sahipliğinde hayata geçirilen ACE BPSC 2026 Zirvesi, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 30 ülkeden 70 AmCham lideri ve 250 küresel CEO’nun katılımıyla İstanbul’da kapılarını açtı.

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Küresel ticaret dengelerinin yeniden şekillendiği kritik bir dönemde uluslararası iş dünyasının güçlü temsilcilerini bir araya getiren ACE BPSC 2026 Zirvesi, Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da başladı. “İnovasyon, Yatırım, Teknoloji ve Ticaret için Girişimcilik: Daha Güçlü Bir Transatlantik Gelecek İnşa Etmek” vizyonuyla düzenlenen zirve, dünya ticaretinin yeni rotasını belirlemek üzere küresel ekonomiye yön veren isimleri İstanbul'da buluşturdu.

ZİRVE; DEVLET ERKANI VE KÜRESEL LİDERLERİN KATILIMIYLA BAŞLADI

Etkinliğin ilk günü olan 7 Ekim akşamı düzenlenen gala gecesine Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, İstanbul Vali Yardımcısı Erhan Günay, TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı’nın yanı sıra iş dünyasının önde gelen isimleri ve 30 ülkeden 70 AmCham lideri katıldı.

"TÜRKİYE İLE AB ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİ MODELİNİ MODERNİZE ETMELİYİZ”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ilk kez Avrupa Amerikan Ticaret Odalarının (ACE) İstanbul’da bir araya geldiğine dikkat çekti. ACE’nin bağlantı (connection), güven (trust), iş birliği (cooperation) kelimelerinden oluştuğuna dikkat çeken Sanlı, şöyle konuştu:

“TABA-AmCham olarak bizim rolümüz çok basittir: İnsanları harika fırsatlarla buluşturmak ve iş dünyası için kapıları açık tutmak. İlerlemek için dört net beklentimiz var: Birincisi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'ni modernize etmeliyiz. İkincisi, transit kotalarını kaldırmalıyız. Üçüncüsü, dost ülkeler ve NATO müttefikleri olarak, iş insanlarımızın hem Avrupa Birliği'nde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde seyahat edebilmesi için tüm yasakları kaldırmalı, vize ve transit engellerini ortadan kaldırmalıyız. Ve dördüncüsü; Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın finans, teknoloji, inovasyon gücü ve standartları ile Türkiye'nin üretim gücünü bir araya getirerek üçlü ticareti geliştirmeliyiz. Birlikte harika işler başarabiliriz. Bu hepimiz için çok önemlidir. Amerikan Ticaret Odaları Avrupa Ailesi'ne çağrıda bulunuyorum: Lütfen bu mesajı ülkelerinize götürün. Gelecek yıl TABA-AmCham 40. yılını kutlayacak. 40 yıldır Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ve aynı zamanda Avrupa Birliği arasında köprüler kuruyoruz. Türkiye'de söylediğimiz gibi: 'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' Dostluğun ve güvenin gücü işte budur.”

TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı

"ABD İLE TİCARET HACMİ HEDEFİ 100 MİLYAR DOLAR”

Zirvede bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, dünya ticaretinin lider ülkesi olan Amerika ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini amaçladıklarını belirterek, “Dünya ithalatında ABD 1. sırada. Siyasi olarak ilişkilerimiz bu dönem çok iyi gidiyor. Yatırımlar bakımından 1955'lerde başlayan Amerikan yatırımları toplamda 16.5 milyar dolar stok yatırımı olarak Türkiye'de bulunuyor ve 2000'e yakın Amerikan yatırımcı ve şirketi Türkiye'ye gelip yatırım yapıyor, üretim yapıyor, ticaret yapıyor, ihraç ediyor. Bu 16.5 milyar dolar yatırımın haricinde bugüne kadar akım olarak da gelen toplam yatırımların 60 milyar dolara ulaştığını biliyoruz. Bu açıdan, doğrudan yabancı yatırım ve sermaye açısından bizim için önemli bir ortak.” dedi.

Geçen yıl 38.6 milyar dolar olan toplam ticaret hacminin bu yılın ilk 10 ayında yüzde 17’lik artış olduğuna işaret eden Bakan Bolat, “İlk 10 ayın verilerine göre Türkiye-ABD ticaretinde ihracatta yüzde 17'lik bir artış var ve ABD'nin Türkiye'ye ihracatı 2.5 milyar dolar artmış, Türkiye'nin de ABD'ye ihracatı 1.8 milyar dolar ekstra artış göstermiş. Bütün bu çabalarımızın, toplantıların, yatırımların, fuarların ve katıldığımız kurumların olumlu etkisi ortadadır. İki ülke liderleri arasındaki dostluk ve dayanışma da ikili siyasi ilişkilerin ticarete ve ekonomiye olumlu yansımasını beraberinde getirmektedir. Burada siyasi ilişkiler iyi olduğu zaman ticaret, yatırım ve ekonomi ilişkileri bundan hemen olumlu etkileniyor. Bunu hemen bütün ülkelerde görüyoruz.” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık hedefe bağlı olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Gidişat da iyi gidiyor; geçen sene yüzde 13 arttı, bu sene yüzde 17 artış gösteriyoruz. Bugün inşallah 43 milyar doları aşmayı ümit ediyoruz. Tahminlerimiz o yönde, trend onu gösteriyor. Bu şu demektir: En geç 2028'de 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmış olacağız. Türk-Amerikan ticareti 10 yılda iki katına çıktı. Yani 2015'te aşağı yukarı 21 milyar dolarken geçen yıl 38.5 milyar dolara yükseldi ve bu yıl da 43 milyar dolar olunca iki katını da aşmış olacağız. Bu başarılı bir performans, çünkü her iki ülkenin iş insanları birbirlerini tanıyorlar. Dış ticaretimizi arttırmak için çok büyük fırsatlar var ve iş insanlarımızı Amerikalı ortaklarıyla daha fazla çalışmaya, işbirliğine biz davet ediyoruz.”

Türkiye’nin Avrupa’yla ekonomik ilişkilerinden de söz eden Bakan Bolat, “Avrupa Birliği, Türkiye için bir numaralı dış ticaret ortağımız. İhracatta yüzde 43, ithalatımızda yüzde 32 pazar payımız var. Geçen yılki ticaretimiz 233 milyar dolar, euro bazında ise 205 milyar euro. Her yıl da yüzde 4-yüzde 5 artan bir ticaret. Doğrudan yatırımlar bakımından baktığımızda da, Türkiye'mize gelen 294 milyar dolar doğrudan yatırımın yüzde 63'ü Avrupa kaynaklı olarak geldi. Bu, büyük bir arz-tedarik zinciri oluşmasını sağladı.” dedi.

Bakan Bolat, 3 yıl önce başlatılan Sanayi Hızlandırma Yasası ve onunla paralel “Made in EU" projesine karşı Türkiye’nin büyük çabaları sonucunda konunun Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Bakanlar Konseyi gündemine geldiğini vurgulayarak, “4 Mart 2026 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu'nun taslak kararlaştırdığı taslak kararda, Türkiye ve diğer Serbest Ticaret Anlaşması yapılmış ülkeler "Made in EU" kapsamından alınarak "Made with EU" anlamında devam ettirilmekle beraber, eklerde başta otomotiv sektörü olmak üzere ciddi kısıtlayıcı nitelikte gördüğümüz hükümlerin de yer aldığı bir süreçte yoğun bir diplomasi yürütüyoruz” diye konuştu.

"KÜRESEL İMALAT SANAYİİNDEKİ PAYIMIZ İKİ KATINA ÇIKTI"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yaptığı konuşmada, sanayi ve teknoloji kapasitesinin istikrarlı bir şekilde güçlendirildiğini, üretim tabanının genişletildiğini ve hızla değişen küresel manzaraya uyum sağlayabilecek bir ekosistem inşa edildiğini belirtti. Bakan Kacır, “Son 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü üretim tabanı, küresel imalat sanayiindeki payımızı iki katına çıkarmamızı sağladı. İhracatımız 2002 yılında sadece 36 milyar dolar seviyesindeyken, bugün 283 milyar dolara yükseldi. Güneş panellerinden ticari araçlara, çelik ve yapı malzemelerinden mobilya ve tekstile kadar Türkiye; Avrupa, Asya ve daha geniş bir coğrafyada tedarik zincirlerinde kritik bir rol oynamakta ve pek çok ülkenin sahip olmadığı geniş bir endüstri yelpazesine hammadde ve ürün sağlamaktadır.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Bakan Kacır, Amerikalı yatırımcılara çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Sanayi kapasitesini, modern altyapıyı ve temiz enerjiyi bir araya getirmenin Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımları için çok daha cazip bir üs haline getireceğine inanıyoruz. Amerikan yatırımcıları, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun bu yeni aşamasında aktif rol almaya davet ediyoruz. Türkiye, ABD'li şirketler için halihazırda köklü bir yatırım destinasyonudur. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki yıllar için daha büyük düşünmek, birlikte hareket etmek ve daha iddialı bir ekonomik ortaklık kurmak için her türlü nedeni vardır. Potansiyel mevcuttur, siyasi irade mevcuttur ve her iki taraftaki iş dünyaları da ilerlemeye hazırdır. Şimdi önemli olan, bu ortak vizyonu somut ortaklıklara ve yatırımlara dönüştürmektir."

"TRANSATLANTİK BAĞLAR DAHA DA GÜÇLENECEK"

Amchams in Europe (ACE) Başkanı Ajša Vodnik de konuşmasında AmChamlarin, transatlantik bağları güçlendirme; inovasyonu, girişimciliği ve rekabet gücünü destekleme etkisi oluşturduğunu belirterek, “Transatlantik ilişki, uzun süredir dünyamızın en büyük refah, inovasyon ve ekonomik büyüme motoru olmuştur. Transatlantik ve Avrupa bağlarının buradaki insanlar ve kuruluşlar sayesinde daha da güçleneceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Amchams in Europe (ACE) Başkanı Ajša Vodnik

"DAHA DA GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIZ"

TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cengiz Aygün organizasyonun önemine dikkat çekerek, “TABA-AmCham son yıllarda gerçekten güzel işler başarıyor. Türk ekonomisi, ülkemizin ticareti ve dünya ticareti için daha da güzel şeyler başaracağına eminim.” diye konuştu.

NATO ZİRVESİ SONRASI YENİ DÖNEM TİCARİ VE SİYASİ STRATEJİLERİ İSTANBUL’DA MASAYA YATIRILACAK

8 Ekim tarihinde "NATO Zirvesi Sonrası Ticari ve Siyasi Gelişmeler" başlığıyla düzenlenecek. TABA-AmCham Başkan Yardımcısı H. Eren Derinkök'ün açılış konuşmasıyla başlayacak olan panelin moderatörlüğünü, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat üstlenecek.

Gerçekleşecek olan bu stratejik oturumda; T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel ve DEMSA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan yeni dönemdeki bölgesel ve küresel gelişmeleri iş dünyası perspektifinden değerlendirecek.

ACE BPSC 2026, İSTANBUL BOĞAZI’NDA MUHTEŞEM BİR KAPANIŞLA TAMAMLANACAK

Etkinliğin son günü olan 9 Ekim’de zirvenin kapanış programı “Creative Network Awards & Bosphorus Closing” ile gerçekleştirilecek. TABA-AmCham Başkan Yardımcısı Erdem İpekçi ile TABA-AmCham Yönetim Kurulu Üyeleri Elvan H. Boz ve Av. Zeynep Hilal Doy’un açılış konuşmalarını yapacağı etkinlik, saat 16.00’da başlayacak ve İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde düzenlenecek özel programla zirvenin finalini yapacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: HABER MERKEZİ

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