Sürdürülebilir bir gelecek için attığı adımlarla dikkat çeken Avon, operasyonel geri dönüşüm oranını yüzde 97,1’e çıkardı. Ambalajlarında bir önceki yıla göre yüzde 3 daha az plastik kullanan marka, 2030 yılına kadar yüzde 95'in üzerinde biyolojik olarak parçalanabilir durulanan ürün formülleri geliştirmeyi hedefliyor.

“Herkes için daha iyi bir dünya” vizyonunu benimseyen Avon, tüm operasyonlarında çevresel ve toplumsal sorumluluğu birleştiriyor. Bu vizyon, sadece ürünlerin kalitesiyle değil, aynı zamanda markanın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda attığı adımlarla da kendini gösteriyor.Güzellik kavramının yalnızca dış görünüşle sınırlı olmadığını vurgulayan Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, şunları söyledi: "Hepimizin hayatında özel bir yeri olan güzellik, sadece dış görünüşümüzü ifade etmiyor. Aynı zamanda, içinde yaşadığımız dünyaya ve birbirimize karşı taşıdığımız sorumluluğu da temsil ediyor. Avon olarak, 139 yıldır güzelliği farklı bir şekilde yaşatıyoruz. Bu vizyonumuz, ürünlerimizden üretim süreçlerimize, sosyal projelerimizden iş birliklerimize kadar her alanda kendisini gösteriyor.”

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ASIL HEDEFİMİZ 2030'

Sürdürülebilirlik alanında birçok projeye imza attıklarını belirten Ulutürk, “Dünyada her yıl milyonlarca kozmetik ürün atığı ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre, birçok kozmetik ürünü tam olarak kullanılmadan atılıyor; bu da atık miktarını büyük ölçüde arttırıyor. Bu kapsamda, biz de 2030 yılına kadar, yüzde 95'in üzerinde biyolojik olarak parçalanabilir durulanan ürün formülleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Ambalajlarımızın yüzde 100'ünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompostlanabilir olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, 100 yeni formülün, önceki versiyonlarına göre daha düşük hayat döngüsü çevresel ayak izine sahip olmasını planlıyoruz. Bunun yanı sıra, 2030’a kadar tüm plastik ambalajlarımızın %50’sinin geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmesini hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

800 TON KARBON EMİSYONU TASARRUFU

Avon, sürdürülebilir bir gelecek için attığı adımlarla enerji ve su verimliliğini arttırırken, atık üretimini azaltmaya ve geri dönüşümü teşvik etmeye devam ediyor. 2023 Kurumsal Sorumluluk Raporu'na göre, marka su ve atık yoğunluğunu hedefinin üzerinde azaltarak, operasyonel geri dönüşüm oranını yüzde 97,1’e çıkardı. Atık yönetimi ve enerji verimliliği konularında attığı önemli adımlarla sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya devam eden Avon, ilk defa düzenli atık toplama alanına operasyonel atık göndermedi. Polonya’daki tesisinde

gerçekleştirdiği enerji dönüşümü sayesinde yaklaşık 2.000 ton karbon emisyonunu azaltan ve çevresel performansını güçlendiren marka, üretim planlamalarını optimize ederek enerji verimliliğini arttırdı. Üretimi daha az vardiyada toplamak suretiyle, şirket yılda yaklaşık 800 ton karbon emisyonu tasarrufu sağlamaya devam ediyor.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİK KULLANIMI

Kozmetik ürünlerinin ambalajlarının çevresel etkilerini azaltmak için de önemli adımlar atan Avon, 2023 yılı boyunca ambalajların çevresel ayak izini azaltmaya yönelik bir dizi yenilikçi değişikliği hayata geçirdi. Küresel Ambalaj Mühendisliği ekibiyle yaklaşık 170 yeni inovasyonu başarıyla uygulayarak her yeni ambalajın sürdürülebilirlik konusunda bir adım daha ileri gitmesini sağladı. 2023 Raporu'na göre, 2022 yılına kıyasla ambalajlarda yüzde 3 daha az plastik kullanan marka, geri dönüştürülmüş plastik kullanım oranını yüzde 4,1’e çıkardı. Avon, 2030 yılına kadar geri dönüştürülmüş plastik kullanımını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

'YENİ NESİL İÇERİK VE ETİKET OKUYOR'

Bu noktada ticari kaygılar olmadan geri dönüşüm ve plastik azaltımına odaklandıklarını söyleyen Hasan Ulutürk, “Bazı parfüm serilerimizin şişelerini parfümleri bittikten sonra, vazo gibi örnekler şeklinde yeniden kullanılabilecek şekilide tüketicilerimize sunuyoruz. Diğer yandan da plastik kullanımımızı azaltmak için yeni yollar arıyoruz. Örneğin; tüm parfümlerimizde dış kutular üzerinde yer alan şeffaf ambalajları kaldırdık ve yerine iki adet koruma bandı kullanmaya başladık. Günümüzde kozmetik sektöründe sürdürülebilirlik, tüketiciler nezdinde büyük önem taşıyor. Özellikle yeni nesil tüketiciler, ürün içeriklerini ve etiketlerini okuma konusunda oldukça bilinçli. Şu anda temsilcilerimizin yüzde 20’si yeni jenerasyondan oluşuyor. Tüketim alışkanlıklarında farkındalık ve bilinç, her geçen gün daha da etkili hale geliyor" açıklamasında bulundu.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE KARŞI KARARLI DURUŞ

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak ve ortak bir hareket planı geliştirmek için düzenli olarak çalışanları ve tedarikçileriyle bir araya gelen şirket, doğal kaynakları koruma, çeşitliliği destekleme, eşit fırsatlar sunma ve kadınların güçlenmesini sağlama hedefleri doğrultusunda hareket ediyor. Çalışanların farklılıklarını zenginlik olarak gören Avon, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini benimseyerek daha mutlu ve üretken bir çalışma ortamı oluşturuyor. Cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğini kesinlikle kabul etmeyen marka, tüm çalışanlarının eşit değerde olduğunu ortaya koyuyor. İş gücünü daha iyi anlamak ve çeşitlilik çalışmalarına veri sağlamak amacıyla belirli pazarlarda düzenli olarak demografik anketler gerçekleştiriyor. Ayrıca, personel katılım anketleri aracılığıyla çalışanlarının sesine kulak vererek onların beklentilerine yönelik çözümler sunuyor.