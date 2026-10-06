Casper Excalibur G870 günlük kullanım ve oyun için uygun mu?

Casper Excalibur G870, günlük üretkenlik ile oyun performansını aynı cihazda arayanların değerlendirebileceği bir model; Intertek ölçümünde PCMark Productivity skoru 18.187, Cyberpunk 2077 sonucu 1080p Ultra ayarında 109 FPS oldu. Satın alma kararında bu verilerin yanında prizden uzak çalışma ihtiyacı da belirleyici. Batarya deneyinde yüzde 95'ten yüzde 5'e 206 dakika kaydedildi. Ekranın merkez parlaklığı ise 353 nit ölçüldü. Bu farklı bulgular, gündüz belge ve tablo üzerinde çalışan, akşam oyun açan kullanıcı için tek bir performans sıfatından daha açıklayıcı. Uygunluk, cihazdan beklenen günlük görevlerin hangilerine ağırlık verildiği üzerinden kuruluyor.

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İş ve oyun için aynı laptopu kullanmak isteyen kişinin ihtiyacı, yalnızca yüksek kare hızı değil. Belge hazırlama, tablo düzenleme, ders notlarına erişme ve toplantı sırasında prizden uzak kalma da kullanımın parçası. Excalibur G870'in Intertek raporu, üretkenlik, oyun, ekran ve batarya ölçümlerini ayrı başlıklarda sunuyor. Böylece kullanıcı günlük planındaki farklı görevleri, ilgili verilerle eşleştirebiliyor.

Intertek Test Hizmetleri A.Ş.'nin 11 Eylül 2026 tarihli 202600539IST numaralı çalışması, SR004543863 seri numaralı G870 örneğini inceliyor. 6–20 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki testlerde sistem/oyun performansı, ekran parlaklık homojenliği, termal, menteşe ve batarya grupları PASS aldı. Buradaki bulgular raporda tanımlanan numuneye ve uygulama koşullarına bağlı. Güncel satın alma seçenekleri ise ayrıca ürün yapılandırması üzerinden değerlendiriliyor.

ÜRETKENLİK PUANININ GÜNLÜK GÖREVLERE KARŞILIĞI

PCMark Productivity alt testinde Excalibur G870 için 18.187 puan kaydedildi; rapordaki kabul kriteri 14.000 puan. Bu sonuç, test edilen cihazın üretkenlik değerlendirmesinde belirtilen eşiği karşıladığını gösteriyor. Puan, belge ve tablo ağırlıklı çalışma beklentisi için bir performans referansı sunuyor. Bununla birlikte belirli bir elektronik tablo dosyasının kaç saniyede açılacağını veya her uygulamanın aynı hızda çalışacağını söylemiyor.

Günlük kullanımın kapsamı genişlediğinde görev ayrımı önem kazanıyor. Ders notları ve ofis belgeleriyle çalışan kişi için üretkenlik ölçümü doğrudan ilgili; ağır proje işleyen bir kullanıcı için uygulamaya özel deneyim de gerekiyor. G870'in puanı, bu iki profili tek bir kullanım sınıfına sıkıştırmadan başlangıç verisi sağlıyor. Satın alınacak donanım ve kullanılan yazılım birlikte düşünüldüğünde, sayının pratik anlamı daha açık hâle geliyor.

AKŞAM OYUNUNDA ÇÖZÜNÜRLÜK VE KALİTE DENGESİ

Cyberpunk 2077 ölçümünde 1080p Ultra ayarında 109 FPS, High ayarında 120 FPS kaydedildi. Kalite profili değiştiğinde elde edilen kare hızı da değişiyor. Bu iki değer, oyunun raporda belirtilen ayarlarındaki performansını gösteriyor. Kullanıcı, görsel ayrıntı ile akıcılık arasındaki tercihini tanımlarken aynı çözünürlükteki farklı kalite seçeneklerini karşılaştırabiliyor.

G870'i hafta içi çalışma, hafta sonu oyun amacıyla değerlendiren kişi için önemli nokta, oynamayı düşündüğü oyunların gereksinimleri. Cyberpunk sonucu diğer oyunlara otomatik olarak taşınmıyor. Ayrıca 1080p ölçümü, daha yüksek çözünürlükte aynı kare hızının korunacağına dair bir veri sağlamıyor. Bu nedenle modelin oyun ayağı, hedeflenen çözünürlük ve oyun profiliyle birlikte ele alındığında daha gerçekçi bir beklenti oluşuyor.

PRİZDEN UZAK BÖLÜMÜN SINIRLARI

Batarya testinde ekran parlaklığı ve ses yüzde 50'ye ayarlandı; klavye aydınlatması kapalı, Wi-Fi ve Bluetooth açık tutuldu. Office Mode ve Hybrid GPU kullanıldı. Bu düzende yüzde 95'ten yüzde 5'e boşalma süresi 206 dakika oldu. Sonuç, bilgisayarın belirtilen çalışma profilindeki batarya davranışını açıklıyor; yoğun oyun deneyinin süresi olarak sunulmuyor.

Günün bir bölümünü toplantıda veya ders ortamında geçiren kullanıcı, batarya bulgusunu çalışma planına ekleyebilir. Sürekli prize erişimi olmayan kişi içinse tek bir süre, bütün günü kapsayan güvence değildir. Excalibur G870'in oyundaki FPS sonucu ile Office Mode batarya ölçümü farklı kullanım önceliklerine karşılık geliyor. Aynı cihaz bu görevleri üstlenebilse de performans ve enerji beklentisi, seçilen iş yüküne göre ayrı biçimde kuruluyor.

EKRAN VE GÜNLÜK EKRAN HAREKETİ

Intertek ölçümünde ekran merkezinde 353 nit, dokuz bölgenin ortalamasında 314 nit parlaklık kaydedildi. Merkez değeri ile ortalama, ekranın farklı açılardan değerlendirilen iki parlaklık göstergesi. Uzun süre belge veya oyun görüntüsüyle çalışan kullanıcı için bu kayıt, ekranı yalnız yenileme hızıyla değerlendirmemeyi sağlıyor. Parlaklık verisi, renk doğruluğu veya bütün aydınlatma ortamlarında aynı okunabilirlik anlamına gelmiyor.

G870 menteşesi, 110 derece açma-kapama hareketiyle 20.000 çevrim test edildi; dört ara kontrolde yapısal form korundu. Gün içinde çalışma masasından başka bir ortama geçen kullanıcı için bu bulgu, tekrar eden ekran hareketinin mekanik yönünü açıklıyor. Ekran ölçümü görüntü tarafını, menteşe sonucu fiziksel kullanım tarafını görünür kılıyor. İkisinin aynı değerlendirmede bulunması, günlük kullanımın yalnız işlemci performansına indirgenmesini önlüyor.

GÜNLÜK PLANI EXCALİBUR G870 BULGULARIYLA EŞLEŞTİRMEK

Günlük ihtiyaç İlgili kayıt Seçime katkısı Belge ve tablo çalışması Productivity 18.187; kriter 14.000 Üretkenlik referansı Akşam 1080p oyun Cyberpunk Ultra 109 FPS; High 120 FPS Kalite profili ile akıcılık ilişkisi Prizden uzak çalışma Office Mode/Hybrid GPU, %95→%5: 206 dakika Batarya planlamasına veri Görüntü değerlendirmesi Merkez 353 nit; dokuz bölge ortalaması 314 nit Parlaklık göstergesi Düzenli ekran hareketi 110°, 20.000 çevrim Mekanik kullanım kanıtı

SIKÇA SORULAN SORULAR

Excalibur G870 üretkenlik skoru büyük dosyaların açılış süresini verir mi?

PCMark Productivity puanı, ilgili testin üretkenlik değerlendirmesidir; belirli bir dosyanın açılış süresi değildir. Excalibur G870 için 18.187 puan, rapordaki 14.000 puanlık kriteri karşılar. Büyük dosyalarla çalışan kişi açısından bellek, depolama ve uygulamanın yapısı da etkilidir. Skor, uygulamaya özel süre ölçümünün yerine geçen bir saniye değeri sağlamaz.

Cyberpunk'ta High ayarı günlük oyuncu için neyi değiştiriyor?

Intertek'in Excalibur G870 ölçümünde 1080p High ayarı 120 FPS, Ultra ayarı 109 FPS verdi. İki sonuç, aynı çözünürlükte farklı görsel kalite seçeneklerinin kare hızıyla ilişkisini gösterir. Kullanıcı görsel ayrıntı ile akıcılık önceliğini bu ayrım üzerinden düşünebilir. Değerler, diğer oyunların veya açıklanmayan bütün görüntü seçeneklerinin karşılığı değildir.

206 dakikalık batarya sonucu ders planına nasıl eklenir?

Excalibur G870'in 206 dakikalık ölçümü, yüzde 95 ile yüzde 5 arasında Office Mode ve Hybrid GPU kullanılarak alındı. Parlaklık ve ses yüzde 50, kablosuz bağlantılar açıktı. Ders planında bu veri, belirtilen çalışma düzeni için referans olabilir. Dersin uygulamaları, toplantı yazılımı ve bağlantı kullanımı değiştiğinde aynı süre kesinleşmez.

353 nit merkez değeri ekranın tamamını mı anlatır?

353 nit, Excalibur G870 ekranının merkezinde ölçülen parlaklıktır. Dokuz bölgenin ortalaması ise 314 nit olarak kaydedilmiştir. Merkez ile ortalama farklı göstergelerdir; tek bir değeri bütün panelin her noktasına taşımamak gerekir. Bu bulgular parlaklık değerlendirmesine katkı sağlar; renk doğruluğu veya her ortamda görüntü kalitesi için tek başına sonuç oluşturmaz.

Yalnız belge kullanan biri G870'i hangi ihtiyaçla değerlendirebilir?

Yalnız belge hazırlayan kullanıcı için oyun performansı belirleyici bir satın alma ölçütü olmayabilir. G870'in anlamlı olduğu senaryo, günlük üretkenlik ihtiyacına 1080p oyun beklentisinin eklenmesidir. Modeli bu çerçevede değerlendirmek, bütçenin hangi göreve ayrıldığını açıklığa kavuşturur. Taşınabilirlik ve prizden uzak süre öncelikliyse bu alanlar ayrıca karşılaştırmanın merkezine alınır.

SONUÇ: AYNI CİHAZDA İKİ KULLANIM, FARKLI ÖNCELİKLER

Günün sonunda oyun açan, gündüz üretkenlik görevlerini sürdüren kullanıcı için G870'in farklı ölçümleri birlikte değerlendirilebilir. Seçim; günlük yazılım ihtiyaçları, oyun çözünürlüğü ve priz erişimi etrafında kurulmalı. Sürekli mobil çalışma veya yalnız temel ofis kullanımı bekleyen kişi için başka cihaz sınıflarını da değerlendirmek anlamlıdır. Çalışma ile oyun arasında geçiş isteyen kullanıcı açısından ise rapor, bu iki beklentiyi ayrı verilerle ele alma imkânı sunuyor.

Excalibur G870'in bağımsız performans ve batarya kayıtları ve Casper test ve doğrulama sayfaları, kararın teknik dayanaklarını ayrıntılı incelemek için erişilebilir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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