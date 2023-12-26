Deprem bölgesindeki satıcılardan, Hepsiburada ile 9 ayda 3 milyar TL'lik ticaret hacmi

26 Aralık 2023 14:36 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 14:40

KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi; bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması; istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara, gençlere ve ailelerine eğitim ve sosyal destekleri kapsayan programla bölgedeki aktif satıcıların Hepsiburada üzerinden ulaştığı net ciro toplamda 3 milyar TL’ye ulaştı. Program kapsamında bölgede faaliyet gösteren aktif satıcıların toplamı ise dokuz ay sonunda 16 bin’e, toplam ürün satışı 6,2 milyon adede, net sipariş sayısı ise 3,9 milyona ulaştı.

2017 yılından bu yana yürüttüğü “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı” ile binlerce kadın girişimciyi teknoloji gücüyle desteklemeye devam eden Hepsiburada, deprem bölgesinde faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine de desteğini ilk günden beri sürdürüyor. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan 3.172 girişimci kadın ve kadın kooperatifi deprem felaketinin ardından 9 ayda gerçekleşen ticaret hacmi 174 milyon TL'ye ulaştı.

ADANA VE HATAY E-TİCARET İHTİSAS MERKEZLERİ AÇILDI

Hepsiburada, bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermesi amacıyla ‘E-Ticaret İhtisas Merkezleri’ projesini de hayata geçirdi. 3 farklı şehirde kurulacağı açıklanan E-Ticaret İhtisas Merkezleri’nden ilk ikisi Adana ve Hatay’da açılarak faaliyetlerine başladı.

Hepsiburada’nın deprem bölgesinde kurduğu E-Ticaret İhtisas Merkezleri ile mevcut satıcıların yanında olmayı sürdürürken, bölgede e-ticarete yeni başlayacak satıcılar için de eğitimler ve programlar düzenleniyor. Bu doğrultuda bölgedeki e-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla eğitimler verilmeye devam ediliyor.

Hepsiburada, deprem bölgesinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Hepsiburada, "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklar için gerçekleştirdiği etkinlikler ile bugüne kadar bölgedeki 4.000'den fazla, toplamda ise 35 bin çocuğa ulaştı.

“YARINLARA SÖZ” İLE HEPSİBURADA’DAN DEPREM BÖLGESİNDEKİ GENÇLERE EĞİTİM DESTEĞİ

Hepsiburada ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılına özel olarak 100 genç ile başlattığı “Yarınlara Söz” programı ile deprem bölgesinde eğitimine devam eden ve üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencileri, “E-Ticaret, Girişimcilik ve Pazarlama” alanında hazırlanan ve yıl boyu sürecek olan eğitimler ile buluşturuyor.

YENİ YILA GİRERKEN, DEPREM BÖLGESİ SATICILARINDAN HER SİPARİŞ BİR DESTEK

Hepsiburada ayrıca 6 şubatta yaşanan deprem felaketi sonrasında, deprem bölgesindeki satıcılara destek olmak için başlattığı “Her Sipariş Bir Destek” kampanyası kapsamında yeni yıla girerken hediye seçenekleriyle tüketicileri hem sevdiklerini yeni yılda mutlu etmek hem de deprem bölgesinde satış yapan iş ortaklarını desteklemeye davet ediyor.

Hepsiburada, bölgedeki üretici ve satıcılar için ekonomik toparlanma ve kalıcı istihdam sağlamak amacıyla başlattığı uzun vadeli destek sözünü, yeni yıl alışverişleriyle birleştiriyor. "Her Sipariş Bir Destek" kampanyası kapsamında, kullanıcılar için özel bir sayfa oluşturularak, yeni yıl alışverişlerinde bölgedeki KOBİ'ler, esnaf ve aile işletmeleri, girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine destek sağlamaya devam ediyor.

Hepsiburada, “Her Sipariş Bir Destek" kampanyasıyla deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine de destek olmak ve yerel kalkınmayı desteklemek için kullanıcılarına, yılbaşı alışverişlerini yaparken hediyelerini deprem bölgesi satıcılarından tercih ederek yeni yılın güzelliklerini anlamlı bir şekilde paylaşma fırsatı sunuyor. Hediye seçenekleri arasında erkek giyim, kadın giyim ve aksesuar ürünleri, ayakkabı ve çantanın yanı sıra kupa, hobi malzemesi, kitap gibi birçok zengin ve çeşitli seçenek bulunuyor.

“Her Sipariş Bir Destek” sayfasına linkten ulaşılabilir.