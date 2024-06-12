ENYAKIT' tan bayramda yola çıkacaklara uyarı: Elektrikli otonuza şarj rotası çizin!

ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses yaklaşan bayram tatili öncesi elektrikli araç sahiplerini uyardı: Özellikle tatil yörelerine yapacağınız seyahatlerde rota üzerindeki şarj rezervasyonlarını iyi planlayın, kesintisiz seyahat edin.

Türkiye'de elektrikli araçlar hızla yaygınlaşıyor. Öyle ki yılın ilk 6 ayında satılan her 100 araçtan 8.3'ü elektrikli otomobillerden oluştu. Elektrikli araç sayısındaki artış bir yandan da şarj pazarını büyütüyor.

Nisan sonu itibarıyla 6 bini hızlı şarj olmak üzere Türkiye'deki şarj noktası 20 bine yaklaştı. Bugün artık 9 araca bir soket düşüyor. Avrupa'da ise bu sayı henüz yüzde 14 düzeyinde. Ancak buna rağmen okulların tatile girmesi ve yaklaşan bayram dikkate alındığında elektrikli araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken birçok nokta bulunuyor.

ENYAKIT olarak yeni istasyon açılışlarını bayram trafiğini dikkate alarak sahil bölgelerine yoğunlaştırdıklarını belirten ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses "Özellikle tatil yörelerine yapılacak seyahatlerde rota üzerindeki şarj rezervasyonlarının iyi planlanması gerekiyor" dedi.

KULLANICI DOSTU

Şenses rezervasyon sürecini ise şöyle anlattı: "Artık tüm cep telefonu uygulamalarında rezervasyon imkanı var. Bizim de ENYAKIT olarak rezervasyon imkanımız var. Araç sahibi önce bu uygulamalar üzerinden gideceği mesafenin kilometresini hesaplamalı. Daha sonra duracağı noktaları, 'rota planlama' bölümünden hesaplatacak. O noktalardan randevularını alacak ve seyahatine başlayacak. Artık çoğu program kullanıcı dostu. Bizim cep telefonu uygulamamızda 'yükle', 'kendini tanımla' ve 'yönet' şeklinde üç adım var. Bizim kurduğumuz istasyonlar üzerinden en iyi rotayı çizmek mümkün. Uygulama 'zaman' ve 'kilometre" olarak nerelerde durulabileceğini belirleyip 'rezervasyon al' diyor. Rezervasyonu yaptığınızda 5 dakika bekleme zamanı var. 5 dakika geçince rezervasyonu iptal ediliyor."

PLANLAMA VAKTİ

Şenses ayrıca araç sahiplerinin uygulama üzerinden rezervasyon yaptıkları noktaların fotoğraf ve video ile orada ne gibi hizmetler verildiğini de görebildiğini belirterek "Konaklama, alışveriş restoran gibi hizmetleri görüp ona göre de rota seçmek mümkün. Bunları bizim uygulamada görebiliyor. Yüksek hızlı şarjlar 30 dakikayı buluyor. O yüzden şarj noktasına gittiğinizde bekleme alanında neler yapacağınızı da planlayabilirsiniz. Malum bayram trafiği yoğun olacak. İyi bir planlama yapmalı. Elektrikli araç sahiplerine 'Planlama yapma vakti geldi' diyoruz" şeklinde konuştu.

TATİL BÖLGELERİNE 20 YENİ ŞARJ İSTASYONU

Tayfun Şenses yeni istasyon açılışları konusunda "Bayram trafiğini de dikkate alarak daha çok sahil kentlerine öncelik verdik. Aydın, Alanya, Antalya gibi yerlerde adetlerimizi artırıyoruz. Çünkü o bölgeye yoğun trafik bekliyoruz. Diğer bölgelerde de varız ama yoğunluk beklediğimiz noktalarda bulunabilirlik olsun diye 17-20 şarj istasyonu açılışı planladık" dedi. Şenses araç sahiplerinin İstanbul-Antalya arasını kesintisiz gidebileceğini de anlattı. Şenses "Antalya, Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Ayvalık, Akçay, Susurluk, Manisa, İzmir, Dikili, Çanakkale gibi yerlerden de hizmet alabilir. ENYAKIT bayramda kesintisiz ve özgür hizmete hazır. Geçmiş bayrama göre istasyonlarımız kat kat fazlayız. Seyahat ederken mil de kazandırıyoruz. O yüzden mil puanlarını da tanımlamak lazım" dedi.