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Fuzul Ventures’ın yeni yatırımı: WeBee

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fuzul Ventures’ın yeni yatırımı: WeBee

Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin köklü kurumları arasında yer alan Fuzul Holding’in genç iştiraki Fuzul Ventures, yatırımlarına devam ediyor. Fuzul Ventures son yatırımını, 6 milyon dolar değerlemeye sahip olan WeBee’ye yaptı.

Girişimciliği ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla faaliyet gösteren Fuzul Ventures; son yatırımını, otel işletmeciliğini kolaylaştıran dijital bir platform olan WeBee’ye yaptı. 6 milyon değerlemeye sahip WeBee’ye yatırım yaparak Fuzul Ventures, girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sunmaya devam ediyor. 

STRATEJİK ORTAKLIKLARIMIZ İLE ŞİRKETLERİMİZİ DAHA DİNAMİK HALE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ

Fuzul Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Y. Furkan Akbal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada girişimcilik alanındaki stratejik ortaklıkları güçlendirme vizyonunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Fuzul Ventures olarak Fuzul Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerimizi daha dinamik hâle getirmek adına stratejik ortaklıklar kurduğumuz bir vizyona sahibiz. Holdingimiz bünyesinde otelcilik sektöründe faaliyet gösteren NEW INN Hotel Old Town ile yeni nesil konaklama sektöründeki şirketimiz NEW INN var. Dolayısıyla da WeBee yatırımımızın da bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyleyebilirim.”

Fuzul Ventures’ın yeni yatırımı: WeBee - 1. Resim

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SUNUYORUZ

Türkiye ekonomisine sundukları katkıya da dikkati çeken Furkan Akbal, "Dijital devrimin içerisindeyiz ve bu tür inovatif projelere yapılan yatırımlarla hem şirketimizin dinamizmini artırıyoruz hem de ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Bu bağlamda son yatırımımız olan WeBee gibi potansiyeli yüksek olan projelere destek vermekten dolayı memnuniyet duyduğumuzu ifade etmeliyim." şeklinde konuştu.

FUZUL VENTURES'IN YATIRIMI, WEBEE'NİN GLOBAL PAZARDAKİ GİRİŞİM BAŞARISINA DESTEK OLACAK

WeBee Kurucu Ortakları Tansel Voyvodağolu ve Dr. Özgür Zan ise Fuzul Ventures’ın WeBee’nin global pazardaki girişim başarısına destek olacak yatırımı gerçekleştirmelerinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Voyvodaoğlu ve Zan, Fuzul Holding’in NEW INN ve Rubikpara gibi yenilikçi girişimleri ile iş birliği yaparak güçlü bir sinerji oluşturabileceklerine inandıklarını da belirttiler. 

 

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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