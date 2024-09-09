Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > Hepsiburada'da büyük eylül indirimleri başladı

Hepsiburada'da büyük eylül indirimleri başladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Hepsiburada&#039;da büyük eylül indirimleri başladı
Şirket Haberleri Haberleri

Hepsiburada’nın heyecanla beklenen “Büyük Eylül İndirimleri” başladı. 9-15 Eylül arasında kırtasiyeden teknolojiye, tekstilden temizlik ve hijyen ürünlerine, züccaciyeden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlara yönelik her şey birbirinden özel indirimler ve ‘Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ fırsatıyla Hepsiburada’da kullanıcılarını bekliyor.

Hepsiburada’nın heyecanla beklenen “Büyük Eylül İndirimleri” 9-15 Eylül tarihleri arasında Hepsiburada kullanıcılarını bekliyor. Farklı kategorilerde fırsat paketleri ve özel indirimler sunan Hepsiburada, “Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde” diyerek kullanıcılarına özel ödeme seçenekleri sunuyor.

Hepsiburada'da büyük eylül indirimleri başladı - 1. Resim

OKULA DÖNÜŞE ÖZEL İNDİRİMLER 

Hepsiburada, 16 Eylül tarihine kadar devam edecek “Okula Dönüş” kampanyası ile aile ve öğrencilere okul ihtiyaçlarına özel cazip indirimler ve şimdi al 3 ay sonra öde fırsatı sunuyor. Okul öncesi dönemden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik binlerce üründe avantajlı fiyatlar platformda kullanıcıları bekliyor. 

Hepsiburada'da büyük eylül indirimleri başladı - 2. Resim

TEKNOLOJİ TUTKUNLARINA ÖZEL İNDİRİMLER

Okula dönüşle birlikte öğrencilerin de merakla beklediği teknoloji indirimleri de Hepsiburada’da. 9-16 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada Hepsiburada, dizüstü bilgisayar, kulaklık, oyuncu monitörü, yayıncı mikrofonu gibi ürün seçeneklerinde 3 ay sonra taksitle ödeme imkanı sağlıyor. Seçili markaların tabletlerinde 1000 TL'ye varan kupon avantajı sağlanırken akıllı saat ve bileklik aksesuarlarında da sepette %10 indirim uygulanıyor.

Hepsiburada'da büyük eylül indirimleri başladı - 3. Resim

KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK KATEGORİLERİNDE SEPETE ÖZEL %50'YE VARAN İNDİRİMLER

Kişisel bakım ve kozmetik kategorilerinde özel indirim ve kuponlar kullanıcıları bekliyor. Büyük Eylül İndirimleri’nde Hepsiburada, seçili markaların  kişisel bakım,  renkli kozmetik, saç bakım ve vücut ürünlerinde sepet indirimleri ve kupon tanımlıyor.

Hepsiburada'da büyük eylül indirimleri başladı - 4. Resim

PREMİUM ÜYELERE AYRICALIKLI FIRSATLAR

Hepsiburada, üyelik bazlı sadakat programı olan Hepsiburada Premium’da da Büyük Eylül İndirimleri kapsamında avantajlı fırsatları üyeleriyle buluşturuyor. Kampanya boyunca temizlikten kişisel bakıma onlarca kategoride Hepsiburada Premium Üyelerini yüzde 15 ek indirim fırsatları bekliyor.

ALIŞVERİŞTE KOLAYLIK VE HIZLI TESLİMAT

Hepsiburada ile tek tıkla zahmetsiz alışveriş, hızlı teslimat deneyimi yaşamak isteyenler, platform üzerinden ürünleri kolayca inceleyip satın alma işlemini tamamlıyor.

Hepsiburada, HepsiJET ile randevulu teslimat hizmetiyle de müşterilerine istedikleri gün ve saatte kargolarına ulaşma fırsatı sunuyor.

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
10 yaşındaki Yusuf Çakır’ın kahreden ölümü: Okula başlayacağı gün cenazesi yapılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Saat&Saat’ten Eğlenceli Reklam Filmi Serisi: “Bu Saatten Sonra” - Şirket HaberleriSaat&Saat’ten Eğlenceli Reklam Filmi Serisi: “Bu Saatten Sonra”Atıktan değere: Biotrend ile çevre dostu dönüşüm - Şirket HaberleriAtıktan değere: Biotrend ile çevre dostu dönüşümGeleneksel lezzetin ve kalitenin izinde bir Türk markası: Reis Gıda - Şirket HaberleriGeleneksel lezzetin izinde bir Türk markası: Reis GıdaSaat&Saat şık ve orijinal takı modellerini keşfetmeye davet ediyor - Şirket HaberleriSaat&Saat şık ve orijinal takı modellerini keşfetmeye davet ediyorDardanel’den Soğuk Sıkım Zeytinyağlı İnci Kefali - Şirket HaberleriDardanel’den Soğuk Sıkım Zeytinyağlı İnci KefaliTürkiye’ye Uçuşunuzu AJet’le Fırsata Çevirin! - Şirket HaberleriTürkiye’ye Uçuşunuzu AJet’le Fırsata Çevirin!
Sonraki Haber Yükleniyor...