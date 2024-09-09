Hepsiburada'da büyük eylül indirimleri başladı

Hepsiburada’nın heyecanla beklenen “Büyük Eylül İndirimleri” başladı. 9-15 Eylül arasında kırtasiyeden teknolojiye, tekstilden temizlik ve hijyen ürünlerine, züccaciyeden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlara yönelik her şey birbirinden özel indirimler ve ‘Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ fırsatıyla Hepsiburada’da kullanıcılarını bekliyor.

Hepsiburada’nın heyecanla beklenen “Büyük Eylül İndirimleri” 9-15 Eylül tarihleri arasında Hepsiburada kullanıcılarını bekliyor. Farklı kategorilerde fırsat paketleri ve özel indirimler sunan Hepsiburada, “Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde” diyerek kullanıcılarına özel ödeme seçenekleri sunuyor.

OKULA DÖNÜŞE ÖZEL İNDİRİMLER

Hepsiburada, 16 Eylül tarihine kadar devam edecek “Okula Dönüş” kampanyası ile aile ve öğrencilere okul ihtiyaçlarına özel cazip indirimler ve şimdi al 3 ay sonra öde fırsatı sunuyor. Okul öncesi dönemden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik binlerce üründe avantajlı fiyatlar platformda kullanıcıları bekliyor.

TEKNOLOJİ TUTKUNLARINA ÖZEL İNDİRİMLER

Okula dönüşle birlikte öğrencilerin de merakla beklediği teknoloji indirimleri de Hepsiburada’da. 9-16 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada Hepsiburada, dizüstü bilgisayar, kulaklık, oyuncu monitörü, yayıncı mikrofonu gibi ürün seçeneklerinde 3 ay sonra taksitle ödeme imkanı sağlıyor. Seçili markaların tabletlerinde 1000 TL'ye varan kupon avantajı sağlanırken akıllı saat ve bileklik aksesuarlarında da sepette %10 indirim uygulanıyor.

KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK KATEGORİLERİNDE SEPETE ÖZEL %50'YE VARAN İNDİRİMLER

Kişisel bakım ve kozmetik kategorilerinde özel indirim ve kuponlar kullanıcıları bekliyor. Büyük Eylül İndirimleri’nde Hepsiburada, seçili markaların kişisel bakım, renkli kozmetik, saç bakım ve vücut ürünlerinde sepet indirimleri ve kupon tanımlıyor.

PREMİUM ÜYELERE AYRICALIKLI FIRSATLAR

Hepsiburada, üyelik bazlı sadakat programı olan Hepsiburada Premium’da da Büyük Eylül İndirimleri kapsamında avantajlı fırsatları üyeleriyle buluşturuyor. Kampanya boyunca temizlikten kişisel bakıma onlarca kategoride Hepsiburada Premium Üyelerini yüzde 15 ek indirim fırsatları bekliyor.

ALIŞVERİŞTE KOLAYLIK VE HIZLI TESLİMAT

Hepsiburada ile tek tıkla zahmetsiz alışveriş, hızlı teslimat deneyimi yaşamak isteyenler, platform üzerinden ürünleri kolayca inceleyip satın alma işlemini tamamlıyor.

Hepsiburada, HepsiJET ile randevulu teslimat hizmetiyle de müşterilerine istedikleri gün ve saatte kargolarına ulaşma fırsatı sunuyor.