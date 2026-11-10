Türkiye genelinde sağlık sigortalı sayısı 8 milyonu aşarken Katılım Emeklilik prim üretiminde sergilediği güçlü büyüme ile katılım sigortacılığı alanında liderliğini korudu.

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Türkiye’de sağlık sigortalarına ilgi her geçen gün artıyor. 2026’nın ilk dokuz ayında sağlık sigortalarında 8 milyondan fazla sigortalı kaydedildi. Türkiye’nin öncü ve yenilikçi markası Katılım Emeklilik, sağlık sigortalarıyla farklı ihtiyaçlara yönelik kapsamlı sağlık güvencesi sunuyor.

Beklenmedik sağlık harcamaları, yalnızca sağlık hizmetlerine erişimi değil, bireylerin ve ailelerin bütçe dengelerini de etkiliyor. Sağlık sigortaları, bu harcamaların finansal etkilerini yönetmeye yardımcı olan araçlar arasında yer alıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) Eylül 2026 raporu da Türkiye’de sağlık sigortalarının ulaştığı ölçeği ve bireysel ile grup sigortalarının bu yapı içindeki yerini ortaya koyuyor.

BİREYSEL TERCİHLER VE ÇALIŞANLARA SUNULAN GÜVENCELER ÖNE ÇIKIYOR

SBM verilerine göre, 2026’nın Ocak-Eylül döneminde sağlık sigortalarında yazılan sigortalı sayısı 8 milyon 35 bin 169 oldu. Bu dönemde grup sağlık sigortalarında 4 milyon 891 bin 988, bireysel sağlık sigortalarında ise 3 milyon 143 bin 181 sigortalı kaydedildi.

Grup sağlık sigortaları, çalışanlara sunulan yan haklar ve kurumsal sağlık güvencesi uygulamaları açısından önem taşırken bireysel sağlık sigortaları, kişilerin kendi ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda güvence arayışına karşılık geliyor. Bu iki alan, sağlık sigortalarının hem bireysel finansal planlamada hem de çalışma hayatında üstlendiği rolü ortaya koyuyor.

Katılım Emeklilik sağlık sigortalarıyla kapsamlı destek sağlıyor

SAĞLIK SİGORTALARINDA PRİM ÜRETİMİ YÜZDE 36 ARTTI

Sigorta sektöründeki prim üretimi, sağlık sigortalarına ilişkin ekonomik büyüklüğü ve sektörün gelişimini izlemek açısından önemli göstergeler sunuyor. Ağustos 2026 sonu itibarıyla Türkiye’de hastalık-sağlık branşındaki toplam prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 artarak yaklaşık 180 milyar TL’ye ulaştı. Sektörün aynı dönemdeki reel büyümesi ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Katılım Emeklilik, bu büyümenin üzerinde bir performans sergiledi. Şirketin hastalık-sağlık branşındaki prim üretimi, 2026’nın Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,69 artarak yaklaşık 2 milyar 719 milyon TL’ye yükseldi. Yüzde 28,27’lik reel artış da şirketin prim üretimindeki büyümenin enflasyon etkisinin üzerinde gerçekleştiğini gösterdi.

Bu performansla Katılım Emeklilik, sağlık sigortası prim üretiminde Türkiye genelindeki sigorta şirketleri arasında ilk 10 şirket arasında yer aldı. Şirket, katılım sigortacılığı şirketleri arasında ise sağlık branşında ilk sıraya yerleşti. Katılım Emeklilik’in bu branştaki prim üretimi, katılım sigortacılığı şirketlerinin toplam sağlık sigortası prim üretiminin yaklaşık yüzde 58,5’ini oluşturdu.

KATILIM SİGORTACILIĞI SEKTÖR ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Sağlık sigortalarındaki gelişimin yanı sıra katılım sigortacılığının genel performansı da sektörün dönüşümünü gösteren önemli veriler sunuyor. Ağustos 2026 sonu itibarıyla tüm sigorta branşlarında toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artarak yaklaşık 971,8 milyar TL’ye ulaştı. Katılım sigortacılığındaki toplam prim üretimi ise yüzde 45,5 artışla 61,6 milyar TL’yi aştı.

Katılım sigortacılığındaki büyüme oranının sektör genelinin üzerinde gerçekleşmesi, bu alandaki gelişimin dikkat çekici boyutunu ortaya koyuyor. Söz konusu rakamlar sağlık sigortasıyla sınırlı olmayıp katılım sigortacılığının tüm branşlarını kapsıyor. Katılım Emeklilik’in sağlık sigortalarındaki performansı da bu tablonun önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirketin hem prim üretimindeki artış oranı hem de katılım sigortacılığı şirketleri arasındaki konumu, sağlık branşının şirketin faaliyetleri içindeki önemini ortaya koyuyor.

KATILIM EMEKLİLİK SAĞLIK GÜVENCESİNİ GÜNDEME TAŞIYOR

Sağlık harcamalarının ne zaman ve hangi ölçekte ortaya çıkacağının öngörülememesi, sağlık güvencesinin ihtiyaç anından önce değerlendirilmesini önemli hale getiriyor. Sağlık sigortaları, bu yönüyle yalnızca sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda gündeme gelen bir konu değil, kişilerin geleceğe yönelik finansal planlamalarının da bir parçası olarak öne çıkıyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sağlık sigortalarının önemini ve şirketin bu alandaki yaklaşımını şöyle değerlendirdi:

“Sağlık güvencesi, bireylerin ve ailelerin finansal planlamasında önemli bir yere sahip. Sağlık harcamalarının bütçeler üzerindeki etkisini yönetebilmek için kişilerin ihtiyaçlarını önceden değerlendirmesi ve kendilerine uygun güvence seçenekleri hakkında bilgi sahibi olması önem taşıyor. Katılım Emeklilik olarak sağlık sigortalarındaki büyümemizi, bu alandaki güvence ihtiyacına cavap verme ve farkındalığı güçlendirme hedefimiz doğrultusunda değerlendiriyoruz.”

Katılım Emeklilik, Tam Katılım Sağlık Sigortası için yürüttüğü iletişim kampanyasıyla da sağlık güvencesine ilişkin farkındalığı destekliyor. Kampanya, sağlık sigortalarının gündelik hayat ve finansal planlama içindeki yerini daha geniş kitlelerin gündemine taşımayı amaçlıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SILA EVMEZ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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