Kayseri Lisesi’nin 130 yıllık tarihi Artaş Holding katkılarıyla belgesel film oldu

1893 yılında, Sultan İkinci Abdülhamit döneminde temelleri atılan Kayseri Lisesi’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan Milli Mücadeleye, Cumhuriyet’ten günümüze uzanan hikayesi “LİSE” isimli belgesel filmle beyaz perdeye yansıdı. Artaş Holding’in sponsorluğunda çekilen belgesel filmde, Kayseri Lisesi mezunlarının yanı sıra, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Milli Savunma Sanayi Komisyonu Başkanı Hulusi Akar gibi isimler de söyleşileri ile yer aldı. Kayseri Lisesi’nin tarihini araştıran emekli öğretmen Yusuf Özmerdivenli, mezunlardan Prof. Dr. Murat Tuncer, Erdoğan Ayata, Doç. Dr. Cengiz Kartın gibi isimler de filme görüşleriyle katkı sundu.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023 yılında 130. yaşını kutlayan Kayseri Lisesi, ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından biri. Dramatik canlandırma sahneler de içeren bu belgesel filmde, Kayseri Lisesi’nin Birinci Dünya Savaşı’nda ve Milli Mücadele’de üstlendiği rol detaylı bir şekilde anlatılıyor. Cumhuriyetle birlikte Kayseri’nin değişen yüzü, Kayseri’deki kültür sanat hayatı, tanıklar ve fotoğraflar eşliğinde perdeye yansıyor.

Belgesel filmin çekimlerinin büyük çoğunluğu bugün Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan tarihi Kayseri Lisesi binasında yapıldı.

Filmde, Faruk Nafiz Çamlıbel’in kaleme aldığı Kayseri Lisesi Marşı, müzisyen Evren Karakul tarafından yeniden kaydedildi. Marşın vokallerini de Evrim Furkan yaptı.

Yönetmenliğini ve metin yazarlığını Gökçe Kaan Demirkıran’ın yaptığı filmin yapın Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya yapım koordinatörü görevini üstlendi. Filmi, ünlü oyuncu Gürkan Uygun seslendirdi.

Kayseri ve İstanbul galalarının ardından 8 Mart Cuma günü Kayseri Park AVM’deki Paribu Cineverse salonlarında vizyona giren LİSE, çok yakında diğer illerde de seyirciyle buluşacak.

Yönetmen: Gökçe Kaan Demirkıran

Yapım Koordinatörü: Serhan Çetinsaya

Yapımevi: FilmDeney

Seslendiren: Gürkan Uygun

Metin Yazarı: Gökçe Kaan Demirkıran

Editör: Selçuk Çelebioğlu

Görüntü Yönetmeni: Sevan Özbülbül

Focus Puller: Reha Gazioğlu

2. Kamera: Yasin Erkan

Kamera Asistanları: Kevin Aris Karakuş, Emre Biçer

Kurgu: Hakan Kızıltaş

Renk Düzenleme: Mustafa Gökçe

Final Mix: Bülent Taban

Efekt Uygulama: Baran Bekir Taşkıran

Oyuncular:

Öğretmen: Sefa Evran

Birinci Asker: Halil İbrahim Bayrak

İkinci Asker: Bilal Nayir

Yapım Asistanı: Merve Balkaya, Alp Kırtıl

Arşiv Danışmanı: Metin Elbeyoğlu

Piyano: Evren Karakul

Vokal: Evrim Furkan

Afiş Tasarım: Tunahan Pekdemir

Post Prodüksiyon: STD5, Editingİstanbul