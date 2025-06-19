Klasikler Kapadokya'da buluşuyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi klasik otomobil tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Classic Mercedes Festivali ile hem klasik otomobil tutkunları hem de nostalji severler, 28-29 Haziran tarihlerinde bir araya gelecek.

Tarihi dokusu, büyüleyici doğası ve masalsı atmosferiyle Kapadokya, bu kez geçmişin zarafetini yansıtan klasik Mercedes araçları konuk edecek. Ürgüp Belediyesi ve Classic Mercedes Kulübü işbirliğiyle Türkiye’nin dört bir yanından festivale gelecek koleksiyoncular; özel araçlarını sergilerken, binlerce ziyaretçiye unutulmaz bir deneyim sunacak. Ürgüp Festival Alanı’ndaki (Damsa Çayı) festival boyunca yalnızca araçlar değil, aynı zamanda nostaljik müzikler, tematik standlar, sokak lezzetleri ile Ürgüp’te adeta bir zaman yolculuğu yaşanacak.

KAPADOKYA’NIN BÜYÜSÜNDE MOTOR SESLERİ YÜKSELECEK

Bu özel etkinlikte, klasik Mercedes modelleri Kapadokya’nın doğal ve kültürel mirasıyla buluşarak görsel bir şölen sunacak. Festival, sadece bir otomobil buluşması değil; aynı zamanda bölgenin ruhunu ve estetiğini yansıtan çok yönlü bir hayat deneyimi olacak.

ALİ ERTUĞRUL BUL: KAPADOKYA’NIN EŞSİZ COĞRAFYASINDA MOTOR SESLERİ YÜKSELECEK

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, bu tür etkinlikleri belediye olarak desteklediklerini ifade ederek, “Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin ilk elektrikli bisiklet yarışını gerçekleştirdik. Ürgüp’ü sürdürülebilir bir geleceğe taşıma misyonumuzla paralel çalışmalara desteğimizi her zaman sürdüreceğiz. Klasik Mercedes kulübü de çok güzel bir etkinlik yapacağız. Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında bu sefer de motor sesleri yükselecek. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğiz festival, bölgenin güzellikleriyle bir araya gelerek şölen havasında geçecek. Tüm klasik otomobil tutkunlarını Ürgüp’e bekliyoruz” dedi.