Kuzuoğlu Group’tan turizmde yatırım atağı

19 Aralık 2023 14:54 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 14:54

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin somon yetiştiriciliğinin öncüsü olan ve 34 ayrı ülkeye ihraç eden Kuzuoğlu, yatırımlarını çeşitlendirmeye devam ediyor.

Artan nüfusla birlikte nesillerin protein ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak amacıyla ve sürdürülebilirlik ilkesiyle kültür balıkçılığı faaliyetlerini sürdüren Kuzuoğlu, 2022'de sadece somon ihracatı ile ülkeye 70 milyon dolarlık döviz girdisi sağlarken, sektörün yaşadığı zorluklara rağmen 2023 yılını da 70 milyon doları aşarak tamamlamayı hedefliyor.

Türkiye'ye döviz kazandırıcı faaliyetlere odaklanan Kuzuoğlu, bu kapsamda Trabzon'da kentin turizm gelirine önemli katkı sağlayan 5 yıldızlı 160 odalı bir oteli satın aldı. 500 milyon lira ile gerçekleşen bu yatırımı kendi öz kaynakları ile gerçekleştiren şirket, turizm alanında da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Otel, Trabzon'un merkezinde değerli yatırımlara ve yat limanı ve sahil projesine komşu olan, kentin önemli tarihi eserlerinden Ayasofya Müzesi’ne 1km, Trabzon havaalanına 10 km mesafede önemli ve değerli bir lokasyona sahip. Bu yatırım yeni dönemde Kuzuoğlu’nun profesyonel bakış açısı ve sektöre kazandıracağı yeni soluk ile bölgenin çekim noktası halini alacak gibi görünüyor.

"SOMONDA DÜNYA MARKASI OLDUK"

Şirketin yeni yatırımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kuzuoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kuzuoğlu, Türkiye’de uzun süredir üzerinde çalışarak öncülüğünü sahiplendikleri somon yetiştiriciliği ve üretimi konusunda artık bir dünya markası olduklarını belirterek, "Yüksek standartlardaki yetiştiricilik, üretim ve dağıtım süreçlerimizi en ince ayrıntısına kadar planlayarak, son teknoloji tesislerimizde kaliteyi işliyor ve dünyaya sunuyoruz. En büyük motivasyonumuz yapılmayanları yaparak ülkemize hizmet etmek ve adımızı dünyada güvenle duyurmak” dedi.

Başta Rusya ve Japonya olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Kuzuoğlu, son teknoloji tesislerde; bütün, fileto, füme, marine edilmiş, ürünler başta olmak üzere bir çok farklı şekilde işlenen balıkları dünya pazarına arz ettiklerini anlattı.

Kuzuoğlu olarak, hizmet ağını genişletmek ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için ileriye dönük yatırımlarına devam ettiklerini kaydederek, her geçen gün büyümeye ve pazar payını genişletmeye devam ettiklerini bildirdi. Bu yıl kapasitelerini %100 arttırarak yollarına devam ederken, özellikle yeni tesisler ve çiftlikler için de yatırım planlarını hayata geçirdiklerini ve sektörde lider kalma hedeflerine tam motivasyonla kilitlendiklerini ifade etti.

2023 yılını 70 milyon dolara yaklaşan somon ihracatıyla alanında ilk sırada tamamlamaya hazırlandıklarını vurgulayan Hasan Kuzuoğlu, en kısa sürede bu rakamı 100 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

"DÖVİZ KAZANDIRICI ALANLARA ODAKLANIYORUZ"

Hasan Kuzuoğlu, şirket olarak faaliyetlerini; ana iş alanları olan su ürünleri yetiştiriciliği, üretimi ve ihracatında değil, başka alanlarda da yürütmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yine tecrübeli ve ilgili oldukları turizm sektörünü de hedeflerine aldıklarını söyledi.

Döviz kazandırıcı sektörlere odaklandıklarının altını çizen Kuzuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon'da kentin turizmine güçlü bir katkı sağlayan, önemli bir otel yatırımımız oldu. Şehrin önemli markaları arasında yer alan ve sosyal alanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören 5 yıldızlı bir oteli 500 milyon lira bedelle öz kaynaklarımızla satın aldık. İşimizden kazandığımızı yine yatırıma ve istihdama dönüştürdüğümüz için mutluyuz. Bu işletmeye kazandıracağımız yeni bakış açısı ve vizyonla turizme katkımızı sürdüreceğiz. ABD'de daha önce 15 yıllık otel işletmeciliği tecrübemiz var. Yurt dışındaki bu tecrübemizi kentin turizm potansiyeli ve turist profilini de göz önüne alarak memnuniyeti en yüksek orana çıkartacağız."

Türkiye'nin 2023'te turizmde 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefinin bulunduğunu ve yüksek ihtimalle bu hedefe ulaşılacağını belirten Kuzuoğlu, devlet tarafından gelecek yıllar için konulan daha yüksek hedeflere kendilerinin de katkı sağlamak için su ürünleri alanındaki büyük yatırımlarına ek olarak, turizm sektöründeki yatırımlarına da devam edeceklerini söyledi.