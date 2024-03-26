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Promasiad sektör temsilcilerini İstanbul'daki sahur programında bir araya getirdi

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Promasiad sektör temsilcilerini İstanbul&#039;daki sahur programında bir araya getirdi

Şirket Haberleri Haberleri

İstanbul merkezli Promosyon ve Matbaa Sanayicileri İş İnsanları Derneği (PROMASİAD), ramazan ayının bereketini yaşamak amacıyla özel bir sahur programına ev sahipliği yaptı. Genel Başkan Ömer Karatemiz liderliğinde düzenlenen etkinlik, sektör temsilcilerini bir araya getirerek dikkat çekti.

Türkiye'nin önde gelen promosyon, tanıtım ürünleri imalatı ve matbaa sanayi sektörünü bir araya getirerek sektöre yön veren PROMASİAD, geleneksel iftar etkinliklerinin dışına çıkarak 23 Mart gecesi saat 23.30'da başlayıp 24 Mart sabahı saat 04.00'e kadar devam eden özel bir sahur programı düzenledi. Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan etkinlik, farklı bir atmosferde Ramazan coşkusunu yaşatmayı hedefledi.

Promasiad sektör temsilcilerini İstanbul'daki sahur programında bir araya getirdi - 1. Resim

Sahur programı boyunca, sektör temsilcileri ve konuklar geceye STK Başkanları ve İstanbul Ticaret Odası yetkilileri gibi önemli isimlerle birlikte eşlik etti ve keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Programın kalitesi ve katılımın yüksekliği, PROMASİAD'ın etkinliklerine olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA

Yaklaşık 250 iş adamının yanı sıra, OYDER Derneği Başkanı Raşit Akar, MATDER Başkanı Erdem Balaban, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ve İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Nihat Alayoğlu gibi sektörün önde gelen isimlerinin de katılımıyla renklenen gece, sektörün birlik ve beraberlik içindeki gücünü de vurguladı.

Promasiad sektör temsilcilerini İstanbul'daki sahur programında bir araya getirdi - 2. Resim

Genel Başkan Ömer Karatemiz, sahur programının ardından yaptığı değerlendirmede, "Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde, üyelerimizle bir araya gelerek soframızı paylaşıp bereketlendirdik. Uzun zamandır bir araya gelemediğimiz için bu buluşma bizim için çok kıymetliydi. Yaklaşık 250 iş insanıyla bir araya gelerek güzel bir gece geçirdik. Katılım gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

PROMASİAD'ın düzenlediği bu özel sahur programı, sektördeki birlik ve dayanışmayı pekiştirirken, iş dünyasının Ramazan ayındaki farklı etkinliklere olan ilgisini de gözler önüne serdi.

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
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