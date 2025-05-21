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THY yönetiminde yeni atamalar yapıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şirket Haberleri Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları (THY), Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atandığını duyurdu.

THY, Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verildiğini bildirdi.

THY yönetiminde yeni atamalar yapıldı! - 1. Resim

THY tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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