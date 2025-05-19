919 liraya uçak bileti! THY'den indirim kampanyası

Türk Hava Yolları, 9 Mayıs'a özel yurt içi biletlerde indirim kampanyası başlattı. 19-21 tarihleri arasında alınacak biletler 919 liradan başlayan fiyatlarla satılacak.

Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel kampanya düzenledi.

919 LİRADAN BAŞLAYAN FİYAT...

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 19-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak biletler ile 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda 919 liradan başlayan fiyatlardan faydalanılabilecek.

115 BİN BİLET SATILACAK

115 bin koltukla sınırlı indirimli biletler sadece THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.