“Türkiye, fintek alanında körfez ülkelerine ev sahipliği yapabilir”

7 Aralık 2023 17:34 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 17:38

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretlerinde ana gündem Gazze’deki son durum olurken, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra ülkeler arasındaki işbirlikleri de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinde iki ülkenin savunma sanayii, enerji ve uzay teknolojileri alanlarındaki iş birliğini geliştirebileceğini ifade etti.

KATAR İLE 12 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyaretine ise iş dünyasından yoğun bir katılım oldu. Lusail Sarayı’ndaki baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantı sonrası Erdoğan ve Al Sani’nin huzurunda yatırımdan ticarete, sanayiden savunmaya kadar çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.

“BANKACILIK VE FİNANSTA DÜNYA İLE YARIŞIRIZ”

İş dünyasının önemli temsilcileri de Erdoğan’ın BAE ve Katar ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, bölgenin özellikle finans sektöründe Türk şirketler için ciddi bir potansiyel barındırdığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde özellikle Körfez’e yeni bir açılım süreci başladı. Burada önemli bir potansiyel var. Suudi Arabistan da dâhil olmak üzere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri önemli yatırımcı ülkelerden. Bankacılık ve finans alanında dünya ile yarışır durumdayız. Örneğin; Türkiye, birçok sektörde olduğu gibi fintek alanında Körfez ülkelerinin de merkezi haline gelebilir” diye konuştu.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NI, ‘YATIRIM YÜZYILI’NA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Türkiye’nin uluslararası finans pastasından aldığı payın daha da artacağına inandığını kaydeden Erkan Kork, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde girdiğimiz Türkiye Yüzyılı’nı, ’Yatırım Yüzyılı’na dönüştürmeye kararlıyız. İş dünyası olarak taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. Bu uğurda ülkemizin gönüllü elçileri olarak tüm yatırımcıları Türkiye ile beraber kazanmaya davet edeceğiz. Sanayiden finansa, enerjiden ulaşıma kadar pek çok alanda yabancı yatırımcı çeken Türkiye, yatırımlarla büyümeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.